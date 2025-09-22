Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Irun

La OSI Bidasoa recuperó este lunes el servicio de psiquiatría infantojuvenil

Osakidetza asegura que la OPE de plazas de Difícil Cobertura posibilita este paso y que ha servido para reforzar la atención primaria en la comarca

Iñigo Morondo

Irun

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:23

La comarca del Bidasoa vuelve a contar desde este lunes, según informó Osakidetza, con un servicio activo de Psiquiatría Infantojuvenil. El departamento de Salud destacó ... que se trata de un «recurso clave en la atención a la salud mental de niños, niñas y adolescentes en la propia comarca». Ésta era una de las plazas ofertadas en la OPE de plazas de Difícil Cobertura y de esta manera «las familias podrán retomar las consultas de psiquiatría infantil en Irun, mejorando la accesibilidad al servicio». Desde el Departamento de Salud del Gobierno Vasco subrayaban «la importancia de que el servicio esté disponible en el entorno cercano de los y las pacientes» y que el «retorno a la actividad en Irun es una prioridad cumplida». Lo consideran «un paso más en la construcción de una sanidad pública, accesible y de calidad que sitúa la salud mental de la infancia y la adolescencia como una de sus prioridades fundamentales».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  3. 3 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  4. 4 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  5. 5

    El impuesto a las grandes fortunas debilita los refugios fiscales que competían con Gipuzkoa
  6. 6

    La Ertzaintza vincula al joven asesinado en Bilbao con la peligrosa banda juvenil 'LDS'
  7. 7 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  8. 8 Isco Alarcón se viste de actor con sus muletas en San Sebastián, bajo la dirección de su esposa Sara Sálamo
  9. 9

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  10. 10 «Estando yo en el Athletic y mi primo Luken en la Real, nuestros abuelos tienen el corazón dividido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La OSI Bidasoa recuperó este lunes el servicio de psiquiatría infantojuvenil