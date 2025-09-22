La OSI Bidasoa recuperó este lunes el servicio de psiquiatría infantojuvenil

La comarca del Bidasoa vuelve a contar desde este lunes, según informó Osakidetza, con un servicio activo de Psiquiatría Infantojuvenil. El departamento de Salud destacó ... que se trata de un «recurso clave en la atención a la salud mental de niños, niñas y adolescentes en la propia comarca». Ésta era una de las plazas ofertadas en la OPE de plazas de Difícil Cobertura y de esta manera «las familias podrán retomar las consultas de psiquiatría infantil en Irun, mejorando la accesibilidad al servicio». Desde el Departamento de Salud del Gobierno Vasco subrayaban «la importancia de que el servicio esté disponible en el entorno cercano de los y las pacientes» y que el «retorno a la actividad en Irun es una prioridad cumplida». Lo consideran «un paso más en la construcción de una sanidad pública, accesible y de calidad que sitúa la salud mental de la infancia y la adolescencia como una de sus prioridades fundamentales».

La marcha, en febrero, del psiquiatra que atendía a niños, niñas y adolescentes en el Hospital Bidasoa, generó un vacío que durante estos meses se ha suplido en el centro de salud de la Parte Vieja de Donostia. Osakidetza valoraba que esa atención se ha ofrecido «de manera continuada» y «sin incidencias» e incluso señalaba que este traslado temporal «ha permitido mantener e incluso aumentar el volumen asistencial, lo que ha contribuido a reducir tiempos de espera». También apuntó que «la atención a la salud mental infantojuvenil se ha realizado desde un equipo multidisciplinar formado por profesionales de psicología, enfermería y psiquiatría». Mientras tanto, aseguraba, «el servicio de psicología infantojuvenil de la Comarca de Bidasoa y la atención desde enfermería han funcionado con normalidad durante todo este periodo y han sido reforzados, en especial el área de psicología infantojuvenil».

«Ahora, la cobertura de la plaza tras esta OPE de Difícil Cobertura ya adjudicada supone el regreso del servicio a Bidasoa, con lo que se recupera la proximidad asistencial y se refuerza la coordinación con el resto de recursos de salud mental y de atención primaria de la comarca», valoraban desde el Departamento de Salud.

Pediatras y médicos de familia

El Departamento de Salud recordó que esta OPE ha supuesto otras incorporaciones para la OSI Bidasoa. Tres médicos de familia para el PAC (Punto de Atención Continuada) del ambulatorio Irun Centro y tres pediatras (dos para ese mismo centro de salud y una tercera para el de Hondarribia) vienen a reforzar las necesitadas plantillas médicas de la comarca. Según Osakidetza, estas asignaciones «convierten a la OSI Bidasoa en una de las comarcas vascas que más se refuerza en personal sanitario, respondiendo así a la prioridad del Departamento de Salud de garantizar una atención cercana y de calidad a la ciudadanía».