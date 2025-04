Osasun Bidasoa se opone al cierre de las urgencias pediátricas

La excepcionalidad de la OSI Bidasoa, que desde 2012 prestaba en su hospital comarcal de referencia una atención pediátrica para urgencias sin disponer de servicio ... de pediatría hospitalaria, ha derivado en una reforma que entra en vigor este jueves y que supone, entre otras cosas, la desaparición efectiva de las urgencias pediátricas (en realidad, desde el pasado día 13 no se están atendiendo ya urgencias pediátricas en el hospital). Las guardias se han venido cubriendo, desde hace más de una década, con pediatras de la atención primaria de los tres ambulatorios de la comarca lo que ha derivado en que esas plazas de pediatría se hayan convertido en las menos atractivas de toda Osakidetza (dificultando tanto la cobertura de las plazas como la sustitución de las bajas) ya que eran los únicos pediatras de centros de salud obligados a guardias hospitalarias. No se trataba sólo de la carga de trabajo, sino, como han indicado los propios pediatras, de un problema en el seguimiento normal de sus pacientes en consulta por las libranzas derivadas de las guardias y, como han indicado algunos sindicatos, de una dificultad extraordinaria durante las guardias por la falta de recursos y personal especializado en el propio hospital.

Desde este jueves oficialmente deja de haber atención pediátrica de urgencias y los horarios de la atención primaria se amplían en dos horas en cada uno de los tres centros de salud de la comarca: Irun Centro, Dunboa y Hondarribia. La atención 24 horas se ofrece a través del Punto de Atención Continuada (PAC) de Irun Centro con médicos de familia con experiencia y formación atendiendo a menores y los casos que requieran expresamente de un pediatra se derivarán al Hospital Universitario de Donostia.

Ante este escenario, la plataforma Osasun Bidasoa ha mostrado públicamente su oposición al cierre de las urgencias pediátricas. «El Hospital Bidasoa, desde su inauguración en 1989 y hasta finales de 2012, contaba con un servicio de pediatría que además de consultas especializadas daba cobertura a las urgencias en el hospital 24 horas al día y 365 días al año. En noviembre de 2012 se anunció la implantación de un nuevo modelo de atención pediátrica (único en Osakidetza) que consistía en que los pediatras de atención primaria (AP) atendían sus consultas y las urgencias de los niños y niñas de sus cupos de 8.00 a 15.00 horas de lunes a viernes. Las urgencias hospitalarias las cubrían los mismos profesionales de 15.00 a 8.00 de lunes a viernes y 24 horas sábados y festivos». Según la plataforma, «este modelo fue rechazado por la mayoría de los pediatras de Osakidetza en Gipuzkoa y comportó un malestar creciente entre ellos. Las plazas de pediatría de AP del Bidasoa eran de difícil cobertura y los profesionales que las cogían se trasladaban en poco tiempo» lo que ha derivado en una «gran rotación de pediatras. La no renovación del contrato de un profesional que llevaba 10 años cubriendo guardias y los sucesivos traslados y bajas del resto de pediatras, ha comportado un colapso del modelo». Osasun Bidasoa ha recordado que «en el resto de los hospitales comarcales de Gipuzkoa existe un servicio de pediatría hospitalaria que cubre consultas hospitalarias y urgencias pediátricas».

Ampliar servicios en vez de recortarlos

Osasun Bidasoa ha trasladado que «el cierre de las urgencias pediátricas después de 36 años de un excelente funcionamiento y de una alta satisfacción entre la población, ha generado una ola de indignación y de sorpresa entre las familias afectadas». También ha reseñado que, aunque el cambio de modelo, oficialmente, se va a producir el 1 de mayo, «desde el pasado domingo 13 de abril no se atienden urgencias pediátricas en el Hospital Bidasoa. Las familias son dirigidas al Hospital Donostia, donde hay pediatras de urgencias, o a las urgencias de atención primaria (PAC) de Irun Centro, donde no hay pediatras. Como plataforma ciudadana que defiende una mejora de la atención sanitaria pública en nuestras comarcas, no podemos dejar de manifestar nuestro desacuerdo con las medidas anunciadas. Suponen un paso más en el deterioro de la atención sanitaria que Osakidetza presta en el Bidasoa, un nuevo recorte a añadir a una lista cada vez mayor como, por ejemplo, el reciente cierre de la consulta de psiquiatría infanto-juvenil, la falta de urólogos desde 2022, el cierre de la unidad del dolor o las crecientes listas de espera, especialmente en traumatología y algunas pruebas diagnósticas».

Tras valorar la situación y contactar con representantes de los afectados por las medidas anunciadas por Osakidetza, Osasun Bidasoa ha decidido «reclamar que se revierta el cierre de las urgencias de pediatría en el Hospital Bidasoa». Su propuesta no pasa por recuperar el modelo vigente desde 2012, sino que «para cubrir las urgencias pediátricas proponemos recuperar el servicio de pediatría hospitalaria del Hospital Bidasoa que se cerró en 2012. Es el modelo vigente en el resto de los hospitales comarcales de Gipuzkoa». De esta manera solicitan «mantener las urgencias pediátricas en nuestro hospital como en los últimos 36 años y volver a poner en marcha las consultas externas hospitalarias, de las que se encargarían pediatras hospitalarios 24 horas al día y 365 días al año».

Osasun Bidasoa llamó a las familias afectadas a movilizarse en contra del cierre de las urgencias hospitalarias de pediatría del Hospital Bidasoa. «Nuestras comarcas», aludiendo a que además de Bidasoa, Bortziriak y pobalciones fronterizas de Iparralde están afectadas, «no pueden renunciar a un servicio público que ha funcionado adecuadamente en los últimos 36 años».