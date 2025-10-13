El 60% de los objetos perdidos que se entregan en el SAC de Irun los recuperan sus dueños

El servicio de objetos perdidos que que gestiona el Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC) y ha alcanzado en lo que va de año ... una tasa del 60 % de entrega a sus respectivos dueños de las pertenencias depositadas. Desde el SAC lo valoran como una muestra de «la confianza ciudadana y la eficiencia de este servicio, un recurso municipal que cada año ayuda a centenares de personas a recuperar sus objetos extraviados».

El SAC es el único punto oficial de entrega y recogida de objetos perdidos en Irun. Cualquier persona que encuentre un objeto en la vía pública, puede entregarlo en las dependencias de la calle San Marcial, con la posibilidad de hacerlo de manera anónima o identificándose como depositaria.

Del mismo modo, quien haya extraviado un objeto puede acudir al SAC y recuperarlo demostrando su propiedad. En algunos casos, y siempre que el objeto contenga datos suficientes para identificar a su titular, el personal del SAC realiza un contacto directo con la persona propietaria. «Se trata de un gesto que va más allá de la obligación legal y refleja la orientación al servicio público del Ayuntamiento de Irun, la vocación de atención ciudadana y la eficacia del sistema que vemos empleando», ha señalado Jon Ugarte, delegado de Gobierno Abierto y Participación Ciudadana.

La ciudadanía puede informarse sobre los objetos encontrados a través del propio SAC o mediante el teléfono municipal 010 - 943 50 51 52, aunque, por razones de seguridad, no se facilitan descripciones detalladas por esta vía. Transcurridos dos años, plazo que establece la ley, los objetos no reclamados son entregados a la persona depositaria o, en su defecto, a una ONG local, garantizando así un destino socialmente útil. El pasado año, el servicio de objetos perdidos del SAC recibió más de 2.000 objetos, un 4% más que el año anterior. En lo que va de año se ha superado ya esa cifra.

El Ayuntamiento ha anunciado además que trabaja en la modernización del servicio. En este sentido, se está desarrollando un sistema que permitirá consultar en tiempo real la relación de objetos perdidos a través de la web municipal, dando respuesta a una sugerencia ciudadana y mejorando la accesibilidad y la transparencia del proceso.