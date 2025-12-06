Objetivo: conseguir un sold out para el sábado que viene

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:47 Comenta Compartir

'Exacticamente diversa' es extraña y extraordinaria, un viaje entre los sueños y las fantasías en busca de un sentido a la existencia. 'Exacticamente diversa' es el legado de Ana Pérez que Ezezagunok honra en cada nuevo escenario que conquista. Pasaron tres años desde que la recordada y querida directora plantase la semilla de 'Exacticamente diversa' allá por la pandemia, primeros ensayos pantalla mediante, hasta el estreno del verano de 2023. El Amaia ante el que esta adaptación de 'Alicia en el País de las Maravillas' se desveló la recibe de nuevo el 13 de diciembre, sábado que viene. Es la misma, pero no del todo: el recorrido de 'Exacticamente diversa' y del elenco que le da vida han hecho madurar la historia, y quienes la vieron entonces percibirán esa evolución el sábado que viene. Quienes la disfruten por primera vez descubrirán la magia de una obra que despierta sonrisas, risas y alguna lágrima. Los que aún no tengan su entrada deberían darse prisa: quedan un centenar disponibles en irun.org/entradas o la Oficina de Turismo, cada localidad al precio de 5,5 euros.