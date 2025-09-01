Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Julen Mujika fue uno de los destacados ante el Braga, con seis goles (de ocho lanzamientos). F. DE LA HERA

Irun

El nuevo Irudek Bidasoa Irun tiene pie y medio en la European League

Los amarillos jugarán el próximo sábado en Portugal con una ventaja de nueve goles

Iñigo Aristizabal

Irun

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:04

Cualquiera hubiera firmado una ventaja de nueve goles en el primer partido de la eliminatoria contra el ABC de Braga, pero el pasado sábado ... en Artaleku esa diferencia pudo haber sido sensiblemente superior y eso ha dejado un regusto amargo en la familia bidasotarra.

