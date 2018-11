Un mundo de fantasía en el CBA La delegada de Cultura, Juncal Eizaguirre y el comisario de la muestra Jorge Madejón. / F. DE LA HERA La biblioteca acoge una exposición de cómic e ilustraciones del estudio 'Musgo' | La muestra es fruto de la colaboración del área de Cultura del Ayuntamiento con la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián MARÍA JOSÉ ATIENZA IRUN. Domingo, 25 noviembre 2018, 00:26

La colaboración entre el área de Cultura del Ayuntamiento y la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián ha traído al CBA la exposición 'Fantasia & Ilustrazioa', que podrá verse en el horario habitual de la biblioteca hasta el 11 de diciembre.

La muestra, comisariada por Jorge Madejón, reúne una preciosa colección de obras realizadas en el estudio de ilustración y diseño 'Musgo' de Pamplona y de las que son autores Patri de Blas y Álvaro Corcín. El trabajo de estos dos artistas nos traslada a universos de fantasía, confiables unos y temibles otros y nos da a conocer a personajes como los pequeños detectives de monstruos, los buscaduendes o los caballeros, guerreros, bestias y dragones de Rising for the Throne.

La alianza entre el departamento irunés de Cultura y el Festival de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, que ha hecho posible la instalación de 'Fantasia & Ilustrazioa' en el CBA «nació en 2013, en la línea de nuevas colaboraciones del departamento de Cultura para desarrollar nuestra oferta cultural en Irun, y especialmente dirigida en este caso a dar impulso a la presencia del cómic en la ciudad. Es una disciplina muy ligada a los jóvenes y es un público al que nos gustaría llegar poco a poco», explicaba la delegada de Cultura, Juncal Eizaguirre.

Jorge Madejón agradeció la colaboración del área de Cultura «para fomentar la ilustración y el comic. Ésta es una exposición muy especial», dijo, «porque 'Musgo' es un estudio que trabaja tanto para niños como para adultos. Podemos ver, entre otras ilustraciones, la primera y más conocida obra de este estudio de Pamplona, que fue Pequeños Detectives de Monstruos, un juego de rol para niños, interesantísimo, que surgió en un momento en el que prácticamente no había nada de ese tipo para el público infantil y funcionó de maravilla».

Juncal Eizaguirre aprovechó la presentación de la exposición 'Fantasia & Ilustrazioa' para anunciar otro programa de actividades, fruto de una colaboración, en este caso con Rueda, Festival Internacional de Cinema Ciclista de Barcelona. A partir de mañana lunes, día 26, se van a proyectar varias películas del citado festival, el primer de cine competitivo que tiene a la bicicleta como protagonista.

Este año, en el que se celebra el 200 aniversario de la invención de la bicicleta, las actividades del CBA han girado en torno a este vehículo de dos ruedas y ahora se abre una ventana al cine «con la intención de que, a partir de este año y en función de esta primera experiencia, el festival Rueda pueda volver en más ediciones», señalaba la delegada de Cultura.

Cine y bicicleta

La sala polivalente del CBA acogerá, entre mañana y el viernes, las proyecciones, que irán alternando películas de corto y largometraje y que tienen en común el tema de la bicicleta y la alta calidad de su producción. El programa es el siguiente: Rising from ashes( mañana lunes); Wallas on velo, Farfalla y Hombre eléctrico (martes, 27); Cyclopèdes y Okhwan's Mision imposible (miércoles, 28); Wonderful losers (jueves, 29) y The bikes of wrath (viernes, 30). Todas las sesiones comenzarán a las 19.00 y la entrada es gratuita.