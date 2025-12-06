Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Acto de inauguración de la muestra, instalada en el vestíbulo de Palmera Montero. FOTOS F. DE LA HERA

Irun

Mikel Prado gana el concurso fotográfico del Alarde tradicional

La exposición que recoge una selección de las imágenes presentadas al certamen puede visitarse en Palmera Montero hasta el día 11

Joana Ochoteco

Irun

Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:45

Comenta

El fotógrafo irundarra Mikel Prado ha ganado el concurso fotográfico del Alarde tradicional. La entrega de premios e inauguración de la exposición que recoge ... una selección de las imágenes recibidas por la organización se inauguró esta semana en el Espacio Palmera Montero, en un acto que contó con la asistencia de cerca de 200 personas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una ola arrolla a un grupo de turistas en el Peine del Viento y hiere a una mujer
  2. 2 Estas son las cuatro marcas de chocolates navideños que desaconseja un nutricionista
  3. 3

    El temporal parte en dos el paseo de Ondarreta
  4. 4

    Donostia se convierte en la primera capital vasca en terminar la estación del TAV, que sigue sin fecha
  5. 5 Sorprendidos dos jóvenes con navajas y spráis cuando trataban de robar a turistas en San Sebastián
  6. 6 Forrest Gump, reclamo navideño
  7. 7 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  8. 8

    EHKS abre un nuevo ciclo para extender su modelo de izquierda rupturista al ámbito laboral
  9. 9 Actividades para todos los gustos en Baiona para celebrar la Navidad
  10. 10 Una trabajadora vasca recibirá 10.000 euros después de que su empresa la llamara «zumbada» en dos transferencias bancarias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mikel Prado gana el concurso fotográfico del Alarde tradicional

Mikel Prado gana el concurso fotográfico del Alarde tradicional