Mikel Prado gana el concurso fotográfico del Alarde tradicional

El fotógrafo irundarra Mikel Prado ha ganado el concurso fotográfico del Alarde tradicional. La entrega de premios e inauguración de la exposición que recoge ... una selección de las imágenes recibidas por la organización se inauguró esta semana en el Espacio Palmera Montero, en un acto que contó con la asistencia de cerca de 200 personas.

Entre ellas estaban los ganadores; mandos e integrantes de las compañías y unidades del Alarde y también varios representantes políticos del Ayuntamiento. Fue la alcaldesa, Cristina Laborda, quien entregó ese primer premio a Mikel Prado. La imagen ganadora del certamen se titula 'Desfilando delante del pendón' y, según explicó el propio ganador, «le hice la fotografía a mi amigo Miguel» Ruiz, que este año portó el pendón de San Marcial escoltado por soldados de la compañía Belaskoenea. «Aprovechando esa fotografía, quería rendir un homenaje» a ese momento del 30 de junio «que muchos iruneses no conocen, cuando el pendón de San Marcial preside la salida del Alarde por la tarde».

El segundo clasificado ha sido Raúl Martínez por su fotografía 'Cantinera'. Tras recibir el galardón de manos del general, Asier Etxepare, Martínez aseguró que «seguiré llevando la cámara en la chaqueta» cada 30 de junio, «¡y a sacar fotos!». Oskar Gaskon ha obtenido el tercer premio, que le entregó la delegada de Cultura, Nuria Alzaga, por una instantánea titulada 'El hombre que sonríe a los caballos': «para un irundarra, qué mejor que fotografiar el Alarde», afirmó. «Es una cita fija de todos los años y seguiré intentando hacer fotografías lo más bonitas posible».

El general dirigió unas palabras a los asistentes al acto, a quienes agradeció «de corazón» su presencia: «es bonito volver a recordar en diciembre momentos de Alarde». Asier Etxepare recordó que esa exposición es posible gracias al trabajo de la Comisión de Cultura de la Junta de Mandos. En el conjunto de las comisiones trabajan más de un centenar de personas, algo que «es de agradecer en este momento en que el voluntariado experimenta un bajón». El general también transmitió un agradecimiento «al pueblo de Irun, que siempre está volcado. Sin todos y todas, esto no sería posible».

Por su parte, la alcaldesa se refirió a «los sentimientos que afloran» al contemplar esa exposición que seguirá instalada en el vestíbulo de Palmera Montero hasta el día 11: «estamos más cerca del mes por excelencia para los irundarras, estamos a 210 días del 30 de junio. Lo importante en estas fechas, en que se celebran muchas cosas, es volver a encontrarnos y volver a recordar cómo los días de San Pedro y San Marcial son los más importantes para la ciudad, llenos de emociones, sentimientos y de momentos bonitos que compartimos con familia y amigos».

Los datos de esta edición

Lauren Etxepare, en nombre de la Comisión de Cultura, desgranó los datos de esta edición del certamen fotográfico: la organización ha recibido un total de 68 instantáneas, lo que supone un incremento muy significativo respecto a las 39 de la convocatoria anterior. Este año «tomamos la decisión de que las fotografías se presentasen exclusivamente en formato digital, y ha funcionado muy bien. Teníamos cierto temor, pero hemos detectado que quienes solían entregarlas sólo en papel se han pasado al digital. Nadie se ha quedado en el camino», apuntó Lauren Etxepare.

El integrante de la Comisión de Cultura se refirió también al concurso #Instalarde que propone la presentación de fotografías a través de Instagram y que se nutre, principalmente, del contenido que aportan los más jóvenes: «hemos recibido más de cien fotografías» en esta modalidad que ya ha cumplido su tercera edición. En la exposición de Palmera Montero se han incluido algunas de las imágenes recibidas a través de #Instalarde; entre ellas la del ganador de este año, Jon Mikel Eraso.