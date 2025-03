En Lisboa jugará un 'Baby Bidasoa'

Iñigo Aristizabal IRUN. Lunes, 3 de marzo 2025, 20:24 Comenta Compartir

Es habitual que jugadores del filial Ilcapo Hondarribia entren en convocatorias del Bidasoa Irun y que jueguen algunos minutos. Pero en números reducidos, no ocho como en la expedición a Lisboa, donde los irundarras se miden hoy al Benfica (20.45, ETB4 y DAZN).

Se juega la última jornada de la Main Round y la clasificación del grupo II está definida sin importar los partidos de Lisboa ni el Limoges-Ystdas. Será primero el Bidasoa, directo a cuartos de final, y clasificarán al play-off de octavos de final Limoges y Benfica, segundo y tercero.

El hecho de jugarse nada en Lisboa y de tener a muchos jugadores lesionados, tocados y cansados, tanto física como mentalmente, ha motivado a Alex Mozas ha confeccionar una convocatoria singular. La componen los jugadores del primer equipo Leo Maciel, Marko Jevtic, Mikel Zabala, Tao Gey-Emparan, Eneko Furundarena, Julen Mujika, Asier Iribar y Matheus da Silva. Hasta dieciséis se llega con los integrantes del filial David Faílde y Ander García Goñi, porteros, y Endika Wamba, Alex Raix, Unai Barreto, Jon Ander Iribar, Francisco Javier Gastaminza y Andoni Beraza. Es lo que bautizó como 'Baby Bidasoa' Alex Mozas, quien quiere dar descanso a algunos y premio y experiencia a otros, «que nos ayudan mucho en los entrenamientos».

Lo verán desde la televisión Rodrigo y Esteban Salinas, Asier y Gorka Nieto, Jakub Skrzyniarz, Iñaki Cavero, Theodoros Boskos, Dariel García y Pedro Pacheco, cargando pilas para el partido del sábado en León, contra un Ademar que es tercero con un punto más. Una final más para los irundarras.

«Un premio muy grande»

En la rueda de prensa de ayer junto con Alex Mozas compareció Matheus da Silva, quien señaló que «esperábamos poder clasificarnos para la siguiente ronda, pero no conseguirlo antes de la última jornada». sta situación implica «un premio muy grande. Vamos a ir a lisboa con jóvenes pero no vamos a tirar el partido. Es otro día que podemos seguir trabajando y progresando de cara al futuro».

El sábado en Cuenca vio la tarjeta roja antes de cumplirse el primer minuto de juego. «Me fastidió mucho. He visto la jugada muchas veces y puede ser interpretable como roja. Pero lo que siempre digo, y no me refiero a este lance sino en general, es que en la Liga Asobal el arbitraje siempre castiga demasiado a los jugadores. Es como que hay una desconexión con el resto del balonmano europeo, donde hay más cotacto y se deja jugar más».

El pivote considera que «terminamos la primera vuelta de una manera mejor de lo que esperábamos y la segunda vuelta va muy bien».