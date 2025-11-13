El Leka Enea Irun cuenta con los de casa para la primera ronda de la ETTU Cup Los irundarras tienen duros rivales en la competición que arranca hoy en Rumanía

El Leka Enea Irun aparca por un momento la liga y pone su energía en la ETTU Cup, segunda competición europea tras la Champions League. El club irundarra lleva muchos años disputando este torneo, pero va a conocer un nuevo formato en esta ocasión.

El entrenador, Iker Martínez, explica que «antes se jugaba en una sede una liguilla de cuatro equipos y ahora se va a disputar en el mismo sitio la primera fase entera». Ese lugar es la ciudad rumana de Odorheiu Secuiesc, donde han viajado trece equipos, que han sido divididos en tres grupos de tres y uno de cuatro, el del Leka Enea Irun.

Los irundarras se medirán esta tarde al STK Libertas Marinkolor Dubrovnik de Croacia, mañana jugarán contra el Energa Manekin Torun polaco y el domingo cerrarán la liguilla frente al Linz de Austria. Los dos primeros pasarán a la siguiente fase, que se jugará dentro de un mes en la localidad francesa de Lille.

Martínez asegura que «nos ha tocado un grupo muy difícil. El equipo austríaco tiene varios chinos, también un jugador australiano que está entre el 20 y el 30 del mundo, de origen chino. Y el equipo polaco también tiene asiáticos y jugadores europeos de bastante categoría. Habrá que ver qué alineaciones sacan estos dos. Y los croatas pueden ser de nuestro nivel o quizás inferior».

El Leka Enea Irun también tiene extranjeros en sus filas, pero en esta ocasión jugará con una alineación 100% de la casa. «Han ido Jon Ander, Dani Palacios y Eneko Rodríguez, éste de diecisiete años».

La alineación se ha elaborado teniendo en cuenta varios factores, entre ellos el económico, porque habría que pagar un extra a un jugador extranjero, y también el deportivo. «Sabemos que Jon Ander y Dani tienen un buen nivel y vamos a aprovechar la circunstancia para darle una experiencia a Eneko, que vaya cogiendo nivel y se pueda ir sumando también al equipo de Superdivisión».

Aunque el grupo sea complicado, Martínez no descarta que «podamos pasar de ronda. A los croatas creo que les podemos ganar y a ver cómo van los otros dos partidos».

Si los otros equipos han hecho sus deberes de espionaje habrán podido ver que un Leka Enea muy parecido a éste, con Endika Díez en lugar de Eneko Rodríguez, empató con el todopoderoso Cajasur Priego de Córdoba y que el equipo irundarra va quinto en una Supervisión «que está más dura que nunca. En muchos de los equipos hay uno dos jugadorfes muy buenos».

En la última jornada liguera, el Leka Enea Irun perdió 1-4 en su visita al Olot, líder destacado con cinco victorias en otras tantas jornadas. Mihai Bobocica adelantó a los irundarras, pero Ibrahima Diaw (dos), Jon Ander Gerrikabeitia y el propio Bobocica perdieron los siguientes duelos.