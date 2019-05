José Antonio Santano (Alcalde en funciones): «Dejemos de lado temas personales y vamos a hablar de proyectos» Un acuerdo entre PNV, Podemos y EH Bildu podría sacarlo de la Alcaldía, pero Santano cree que la «coherencia política» llevará a otros escenarios «de estabilidad» I.M. IRUN. Martes, 28 mayo 2019, 00:20

Ha sido la quinta vez que se ha presentado al frente de la lista del PSE-EE en Irun. Acumula 17 años como alcalde y su partido lidera los gobiernos municipales desde el año 1983. «Y eso tiene un desgaste. Estamos en una Gipuzkoa donde el PNV está muy fuerte, EH Bildu también es fuerte y Podemos cae menos que en otros lugares. En Irun hemos pasado un año de acoso político muy serio, continuado, sin desacanso, sin parar, por parte de distintas fuerzas y que en campaña, se ha recrudecido. En ese contexto», valora José Antonio Santano, «es muy destacable que seamos la primera fuerza y hayamos subido en votos, por encima de 10.000, y en porcentaje, hasta casi el 36%. El segundo mejor resultado de nuestra historia en elecciones municipales. Siento una enorme gratitud».

-Pese a ese resultado, el dibujo de la nueva Corporación permite multitud de posibilidades de gobierno, algunas, sin usted de alcalde.

-Aritméticas hay muchas. Donde no hay mayorías absolutas, nadie tiene garantizado gobernar. Ni Olano en la Diputación, ni Goia en Donostia, por ejemplo. Lo que pasa es que, además de aritmética, en política está la coherencia.

Santano apunta a un acuerdo de legislatura con el PNV pero no se cierra a Bildu y Podemos

-En Irun, por los sucesos del último año y medio, el escenario es diferente al del resto de Gipuzkoa.

-Yo creo que para desplazar al candidato que ha ganado de manera clara (le hemos sacado doce puntos porcentuales al segundo) tiene que haber enfrente un proyecto de ciudad con coherencia. Pueden darse coincidencias entre partidos diferentes, pero creo que nadie entendería la suma de PNV, Podemos y EH Bildu, más aún cuando durante la campaña no han dicho de forma clara que fueran a hacer esa suma. No veo que tengan puntos de acuerdo significativos como para construir un proyecto que desplace a la que es la fuerza más votada con diferencia. Sería algo extraordinario que no concibo.

-¿Y concibe reeditar un gobierno con el PNV en el que estarían usted y Xabier Iridoy, a quien cesó como delegado hace año y medio por falta de confianza?

-Es una opción que no es nada fácil de plantear, aunque las dificultades no son por nuestra parte. Yo ejercí mi responsabilidad, hice lo que creí que debía hacer, expliqué mi decisión y no he vuelto a hablar del tema porque lo importante son los asuntos de la ciudad. En el último año han sido el PNV y el propio Iridoy quienes han puesto el acento en los temas personales. Ahora más que nunca hay que dejar esas cuestiones personales de lado y hablar de proyectos de ciudad.

-Entiendo, entonces, que no cierra la puerta a esa posibilidad.

-No cierro otras puertas, otros acuerdos de colaboración. Hay un escenario abierto en el que construir, desde el diálogo, una entente liderada por el grupo con más apoyos. Irun tiene por delante retos importantes y hay que dar estabilidad desde el acuerdo. Puede hacerse con pactos de legislatura, como el PSE ha hecho con el PNV en otras ciudades el pasado mandato. La coalición en Irun fue una excepción. Y también puede hacerse con otros partidos.

-Podemos, Bildu... ¿Lo ve posible?

-Vuelvo a lo de los proyectos de ciudad. Hay que contrastar planteamientos, pero hasta ahora, por lo que he visto, no encuentro nada incompatible con nuestro programa. Hay líneas generales que compartimos, es decir, hay margen para acordar.