Jornada sobre la importancia de la transferencia del conocimiento en las empresas

M. A. I.

IRUN.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:36

El espacio Palmera Montero acogerá el miércoles 12 una jornada sobre la importancia de la transferencia del conocimiento en las empresas y su contribución en la consolidación del tejido empresarial y local. El encuentro arrancará a las 18.30 horas y estará abierto a todo el público.

Bajo el título 'Sabiduría que no se pierde: cómo las organizaciones, entidades y empresas transmiten el conocimiento entre generaciones, el evento reunirá voces institucionales expertas que invitarán a los presentes a reflexionar sobre la importancia de compartir conocimientos, experiencias y valores dentro del tejido empresarial para fomentar el relevo generacional, la innovación y el desarrollo local.

La delegada de Hacienda, Nuria Alzaga, explica que «la transmisión de conocimientos en la empresa es esencial para mejorar la productividad, fomentar la innovación y asegurar la continuidad del negocio». El encuentro comenzará con una intervención institucional a cargo de un representante del Ayuntamiento, y a continuación Yuk Escribano de Paula e Iñaki Izurrategui (representantes del grupo Oteic), así como Manu Olano (director de Cidec), reflexionarán sobre la relevancia del intercambio del conocimiento en la empresa a través de una conversación abierta y participativa.

