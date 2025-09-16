«Irun ya tiene identidad como destino turístico atractivo» Otro verano con números de récord consolida la línea de trabajo que sitúa la ciudad como algo más que un lugar de paso

Iñigo Morondo IRUN. Martes, 16 de septiembre 2025, 20:27

La realidad turística de la ciudad ha ido cambiando en los últimos años y poco a poco, Irun se ha consolidado como una opción turística «que no compite contra, sino que complementa a los municipios turísticos que tiene alrededor como Hondarribia o Donostia», explicó la delegada de Impulso de Ciudad, Nuria Alzaga, en su balance sobre el verano irunés el aspecto turístico.

A sus valores previos de ubicación estratégica, comercio y hostelería, «desde hace unos años se viene sumando una oferta cada vez mayor de ocio y de actividades ligadas a la historia, el patrimonio y la naturaleza, una apuesta estratégica gracias a la cual podemos decir que a día de hoy Irun tiene una identidad propia como destino turístico atractivo», remarcó la delegada.

de ocupación media han tenido los establecimientos hoteleros de Irun en julio y agosto Además, la estancia media ya está en 1,97 noches por cliente, al borde de las dos noches.

han crecido las visitas estivales en el Museo Oiasso respecto al pasado verano La gran diferencia en este 2025 es que el museo contaba con las termas como elemento visitable. Se ha establecido un nuevo récord con 7.392 visitantes, sin contar los que se acercaron durante la celebración de los Dies Oiassonis. «Contándolos todos, desde junio, nos vamos a más de 15.000», apuntó el director, Juanjo Jiménez.

Eso se ha visto claramente recogido «en otro verano de récords» que ha vuelto a rozar el lleno absoluto en los hoteles de la ciudad con una ocupación media del 95%. «Los datos que tenemos nos dicen que en Irun no sólo se pernocta, sino que se visita y se consume en ella», añadió Alzaga. Y aunque reconoció que «septiembre nos lleva a una reflexión y un balance de lo que ha pasado en verano, para nosotras es fundamental seguir apostando por la desestacionalización turística y que esta ciudad sea cada vez más un destino atractivo doce meses al año. Eso afecta positivamente a la economía, al comercio, a la hostelería, a los servicios».

Oiasso, de récord

El Museo Oiasso también ha vivido un verano con nuevas marcas: 7.392 visitantes entre julio y agosto, sin contar los Dies Oiassonis. Valoraba el director de la instalación, Juanjo Jiménez, que «es prácticamente un 40% más que el año pasado», que fue de récord. «El efecto de las termas sigue presente meses después de su inauguración lo que nos lleva a pensar que será permanente». Pronto, porque la delegada le puso el horizonte del año próximo, se incorporará el renovado espacio de Irugurutzeta «que creemos que dará un nuevo empujón a las cifras», apuntó Jiménez.

En el «éxito» de la apuesta que dio lugar al lema de este verano, 'Déjate guiar', Oiasso ha jugado un rol fundamental con más de un millar de participantes en sus visitas guiadas y talleres entre julio y agosto. El campanario del Juncal ha atraído a 245, las visitas patrimoniales 42, la 'Historia de Irun de puente a puente' medio centenar... «Y me consta que actividades como las de Santiagotarrak o Badoa han sido un éxito también», apuntó Alzaga.

«La verdad es que no tenemos datos cerrados aún», alegó Jone Otaño, del club de remo y piragüismo, «pero el verano ha ido muy bien. Tras la pandemia hubo un pico enorme que luego bajó y pensamos que era porque se abrieron muchas empresas de actividades, pero este verano ha habido mucha gente que ha querido conocer el río desde dentro, especialmente a través del descenso en piragua». En el club detectan que «los esfuerzos desde el Ayuntamiento y desde la ciudad en general están generando un movimiento cada vez mayor de gente y se está notando».

En el Hotel ETH también lo han percibido «en un verano que ha sido muy positivo y con la satisfacción de los clientes muy alta». Pero su directora, Sonia Parada, advertía que «hay que seguir mejorando. Las colas en la autopista nos penalizan, hay un problema con los taxis que también se nota y, aunque vamos a mejor, creo que hay que seguir reforzando la apuesta por la oferta de ocio en la ciudad.