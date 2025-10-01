Irun explica su apuesta por la electrificación de IrunBus en el congreso Green Cities La alcaldesa, Cristina Laborda, ha participado este miércoles en una mesa sobre movilidad eléctrica en el contexto de esta cita sobre gestión sostenible en las ciudades que se celebra en Málaga

Iñigo Morondo Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:51 | Actualizado 15:57h.

La alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, ha participado este miércoles en la primera jornada del Foro Green Cities de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana que se celebra en Málaga. Este congreso, que reúne a más de un centenar de ciudades, 200 entidades y más de 150 expertos, se ha consolidado como la gran referencia en España sobre sostenibilidad urbana, digitalización y movilidad inteligente.

Laborda ha sido una de las protagonistas de una mesa redonda sobre movilidad eléctrica en la que ha expuesto los avances logrados en la ciudad, especialmente la electrificación completa de todas las líneas urbanas de autobús, primer municipio vasco que ha completado esa transformación que, en el caso irunés, arrancó en 2019.

Ha recordado también que Irun fue pionera en la limitación de la velocidad de circulación en la ciudad cuando en 2013 implantó 'Irun 30' en la práctica totalidad de sus calles. Ha recordado que esa medida «redujo la siniestralidad y mejoró la convivencia entre diferentes modos de transporte, situando a la ciudad a la vanguardia de las políticas urbanas que años después se aplicaría en otras muchas ciudades españolas».

En su intervención, la alcaldesa de Irun ha puesto en valor la decisión del Ayuntamiento de incorporar la perspectiva de género de manera transversal a las políticas de movilidad, lo que implica el diseño de espacios más seguros e iluminados, favorecer la accesibilidad universal o facilitar y mejorar la conexión con el transporte público en los itinerarios cotidianos de las personas que residen en la ciudad. «La movilidad sostenible no se debe medir únicamente en términos ambientales, sino también en clave de equidad, seguridad y calidad de vida», ha señalado Cristina Laborda durante la mesa redonda. Ha moderado el coloquio el responsable de políticas públicas de Amazon, Jon Guinea, y han participado también el alcalde de Sagunto, Darío Moreno, y la concejala de movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Trinidad Hernández.

La alcaldesa de Irun participa también en la jornada de este jueves para presentar el proyecto Vía Irun junto a una docena de municipios que expondrán sus proyectos centrados en la movilidad sostenible.