Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Irun explica su apuesta por la electrificación de IrunBus en el congreso Green Cities

La alcaldesa, Cristina Laborda, ha participado este miércoles en una mesa sobre movilidad eléctrica en el contexto de esta cita sobre gestión sostenible en las ciudades que se celebra en Málaga

Iñigo Morondo

Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:51

La alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, ha participado este miércoles en la primera jornada del Foro Green Cities de Inteligencia y Sostenibilidad Urbana que se celebra en Málaga. Este congreso, que reúne a más de un centenar de ciudades, 200 entidades y más de 150 expertos, se ha consolidado como la gran referencia en España sobre sostenibilidad urbana, digitalización y movilidad inteligente.

Laborda ha sido una de las protagonistas de una mesa redonda sobre movilidad eléctrica en la que ha expuesto los avances logrados en la ciudad, especialmente la electrificación completa de todas las líneas urbanas de autobús, primer municipio vasco que ha completado esa transformación que, en el caso irunés, arrancó en 2019.

Ha recordado también que Irun fue pionera en la limitación de la velocidad de circulación en la ciudad cuando en 2013 implantó 'Irun 30' en la práctica totalidad de sus calles. Ha recordado que esa medida «redujo la siniestralidad y mejoró la convivencia entre diferentes modos de transporte, situando a la ciudad a la vanguardia de las políticas urbanas que años después se aplicaría en otras muchas ciudades españolas».

En su intervención, la alcaldesa de Irun ha puesto en valor la decisión del Ayuntamiento de incorporar la perspectiva de género de manera transversal a las políticas de movilidad, lo que implica el diseño de espacios más seguros e iluminados, favorecer la accesibilidad universal o facilitar y mejorar la conexión con el transporte público en los itinerarios cotidianos de las personas que residen en la ciudad. «La movilidad sostenible no se debe medir únicamente en términos ambientales, sino también en clave de equidad, seguridad y calidad de vida», ha señalado Cristina Laborda durante la mesa redonda. Ha moderado el coloquio el responsable de políticas públicas de Amazon, Jon Guinea, y han participado también el alcalde de Sagunto, Darío Moreno, y la concejala de movilidad del Ayuntamiento de Málaga, Trinidad Hernández.

La alcaldesa de Irun participa también en la jornada de este jueves para presentar el proyecto Vía Irun junto a una docena de municipios que expondrán sus proyectos centrados en la movilidad sostenible.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una oficina bancaria en Euskadi que cobraba 7.345 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Mendoza advierte de que cancelar el contrato de CAF en Israel podría suponer el «cierre de la empresa o llevársela fuera»
  3. 3

    Seis nuevos tramos de la AP-8 en Gipuzkoa reducen su límite de velocidad a 100 km/h
  4. 4

    Los partidos vascos salen en tromba contra Ayuso por «banalizar la violencia» de ETA
  5. 5

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  6. 6

    Peru Mac-Gragh, nuevo jefe de Bomberos de Donostia
  7. 7

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  8. 8 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  9. 9 Una taza de café cada vez más cara en Gipuzkoa
  10. 10

    Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Irun explica su apuesta por la electrificación de IrunBus en el congreso Green Cities

Irun explica su apuesta por la electrificación de IrunBus en el congreso Green Cities