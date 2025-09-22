Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Los jugadores del Irudek Bidasoa Irun celebraron el fin de la mala racha en las visitas al Puente Genil.

Irun

El Irudek Bidasoa Irun sigue imparable y suma ya cuatro victorias de cuatro

Los irundarras ganaron en Puente Genil, donde habían perdido en sus tres últimas visitas

Iñigo Aristizabal

Irun

Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:23

No mantuvo el listón bajo en cuanto a goles encajados, pero poco importa, porque el Irudek Bidasoa Irun se impuso en Puente Genil, donde ... había perdido en las tres últimas visitas. El 30-36 supone la cuarta victoria consecutiva de los irundarras, las dos de la eliminatoria de la European League contra el ABC Braga y las de liga ante el Caserío Ciudad Real y el propio Puente Genil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos turistas alquilan un apartamento por un mes en San Sebastián y se van a los 10 días: «Nos estábamos quedando sin planes»
  2. 2 Avanza la construcción del nuevo hotel de San Sebastián
  3. 3 Iciar y Juan buscan relevo para su bar de barrio en San Sebastián: «No queremos que se pierda»
  4. 4 La lección de vida de un vecino de San Sebastián a la juventud: «Esto son dos días y dentro de poco tendrás 60 años»
  5. 5

    El impuesto a las grandes fortunas debilita los refugios fiscales que competían con Gipuzkoa
  6. 6

    La Ertzaintza vincula al joven asesinado en Bilbao con la peligrosa banda juvenil 'LDS'
  7. 7 Helio, 42 años tras la barra del Etxebe en San Sebastián: «Si volviera a nacer, hostelero sería otra vez»
  8. 8 Isco Alarcón se viste de actor con sus muletas en San Sebastián, bajo la dirección de su esposa Sara Sálamo
  9. 9

    Un muerto tras una pelea a machetazos en Bilbao
  10. 10 «Estando yo en el Athletic y mi primo Luken en la Real, nuestros abuelos tienen el corazón dividido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Irudek Bidasoa Irun sigue imparable y suma ya cuatro victorias de cuatro

El Irudek Bidasoa Irun sigue imparable y suma ya cuatro victorias de cuatro