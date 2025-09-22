El Irudek Bidasoa Irun sigue imparable y suma ya cuatro victorias de cuatro

No mantuvo el listón bajo en cuanto a goles encajados, pero poco importa, porque el Irudek Bidasoa Irun se impuso en Puente Genil, donde ... había perdido en las tres últimas visitas. El 30-36 supone la cuarta victoria consecutiva de los irundarras, las dos de la eliminatoria de la European League contra el ABC Braga y las de liga ante el Caserío Ciudad Real y el propio Puente Genil.

9, 6, 7 y 6 han sido las ventajas de los amarillos en esos cuatro partidos y, aunque en la cancha cordobesa encajaron 30 goles, la media sigue siendo baja, 26,5. Además, hay que tener en cuenta que el Puente Genil llevaba 23 goles en el minuto 50 y fue en el tramo final, con el encuentro decidido, cuando consiguió engordar su cuenta.

Disputados

(EL) Irudek Bidasoa-ABC Braga 35-26 V

(EL) ABC Braga-Irudek Bidasoa 24-30 V

Irudek Bidasoa-Ciudad Real 32-25 V

Puente Genil-Irudek Bidasoa 30-36 V

Próximos

Irudek Bidasoa-Ademar Jueves, 20 30

Nava-Irudek Bidasoa 20-IX, 20 00

Irudek Bidasoa-Huesca 10-X, 19 00

(EL) Potaissa-Irudek Bidasoa 14-X, 18 45

Barça-Irudek Bidasoa 17-X, 21 00

(EL) Irudek Bidasoa-Flensburg 21-X, 20 45

Una cuenta que mantuvo a raya Jakub Skrzyniarz, con cinco paradas que motivaron el parcial de 0-6 con el que el conjunto amarillo cambió en nueve minutos el 21-24 por el 21-30.

«Ganamos y perdemos todos»

Preguntado por su buena actuación, el portero polaco considera que «no soy protagonista de nada. Siempre perdemos todos y ganamos todos». Está «muy contento por conseguir los dos puntos en Puente Genil, que es una de las canchas más complicadas de la Liga Asobal. Llevo cuatro años en el Bidasoa y nunca había ganado aquí».

Nacho Valles, otro de los destacados en el inicio de la temporada, también recuerda cómo «el Bidasoa en los últimos años no había conseguido ni puntuar en esta pista. Hicimos un partido muy serio, tanto en defensa como en ataque. Jugamos al ritmo que quisimos y la defensa estuvo muy bien acompañada de Kuba, que en la segunda parte nos dio esa renta de 5 -6 goles y nos permitió llegar a los minutos finales con ventaja».

En su valoración del partido, Alex Mozas reconoce que «en el primer tiempo no fuimos capaces de imponer nuestro ritmo y nos metieron muchos goles, dieciséis. En la segunda parte Kuba en la portería nuestra nos dio el plus que necesitábamos para romper el partido». Después, «estuvimos controlándolo y, aunque al final el Puente Genil pegó un arreón y se acercó, seguimos dominando».

En definitiva, el madrileño considera que «hicimos un partido muy serio, sabíamos que era una pista muy difícil», añade.