El Irudek Bidasoa Irun se coloca en segunda posición a tres jornadas del final

Solo quedan tres jornadas para que acabe la Liga Asobal y en segunda posición se ha colocado el Bidasoa Irun, por primera vez en la temporada.

La gran segunda vuelta, con solo dos derrotas, ante Barça y Cuenca, ha llevado a los irundarras al lugar donde querían y con un punto de ventaja sobre el Granollers, que perdió en Torrelavega, 36-35. La pelea por el subcampeonato está clara, un punto más y average a favor. Y las opciones de al menos acabar en el podio son bastantes, al aventajar en tres puntos al Torrelavega (y average a favor), en cuatro al Ademar (en contra) y en cinco al Logroño (pendiente).

El noveno partido de liga seguido puntuando (seis victorias y tres empates) fue contra Anaitasuna, con una escapada en el primer tiempo, 9-5, pero muy igualado. Incluso los navarros iban por delante en el 23-24, pero al final el Bidasoa se fue tres arriba, 30-27, y ganó 30-29.

Estuvieron más intensos

Tras el encuentro, Alex Mozas apreció que «cogimos cuatro goles gracias sobre todo a defensa y contraataque. Luego, la acumulación de balones perdidos permitió correr al Anaita e igualar el partido al descanso. Y en la segunda parte fue un intercambio de golpes y ellos estuvieron más intensos que nosotros».

Para el madrileño, «se notaba que ellos estaban jugándose la vida, nosotros también, pero no lo vimos tanto, por desgracia. Luego cogimos tres goles de renta y otra vez los errores propios, individuales, hicieron que ellos tuvieran balón para empatar». En esa última jugada vio «un siete metros que yo creo que fue claro, que nos benefició que no pitaran. Cuando nos perjudican hay que decirlo, cuando nos benefician hay que decirlo también, creo». Si llega a empatar Anaitasuna «quizá por el partido que hicieron se lo merecían».

No estuvo fino el Irudek Bidasoa Irun pero ahora lo que cuenta es sumar. «Sí, queremos ganar partidos, pero aspiramos a jugar muchísimo mejor, porque no hicimos un partido digno de un equipo como el nuestro, en nuestra casa. No podemos jugar así».

Según Mozas, «podremos poner las excusas que queramos, de lesiones, de cansancio, de lo que sea, pero no estuvimos bien. Obviamente, empezando por el entrenador, que es el reflejo del equipo».

Preguntado por si la actuación contra el Anaitasuna tuvo que ver con falta de motivación, Mozas aseguró que «los jugadores lo que quieren es jugar siempre y tampoco tengo mucho que achacarles a su intensidad y a estar metidos en el partido. Lo intentaron, pero no estuvimos acertados». Lamenta que «como siempre que jugamos contra equipos que están en la parte baja de la clasificación, estuvimos muy ansiosos por querer ganar el partido muy pronto, empezando por mí. Quieres ganar, coger una ventaja muy pronto, y estos equipos todos juegan muy bien. Entonces nos pudo la ansiedad otra vez, volvimos a jugar sin calma y cuando nos precipitamos, tanto en atacar como en defender, no tenemos buen rendimiento».

Sin partido hasta el domingo 18

La liga para por los compromisos de las selecciones nacionales, el siguiente partido será el domingo 18 en Valladolid, y «ahora tenemos una semana en la que yo voy a hacer mucha autocrítica y mucha reflexión, porque de cómo estábamos a cómo hemos llegado al parón, hay una bajada en el nivel muy alta y para lo que nos viene ahora tenemos que volver a recuperar nuestro nivel».