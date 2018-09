La irlandesa Avril Corroon ha sido seleccionada por Bitamine Faktoria para la Residencia Internacional M.A.I. IRUN. Sábado, 22 septiembre 2018, 01:13

La irlandesa Avril Corroon, afincada en Londres, es la artista seleccionada en la séptima edición de la Residencia Internacional Bitamine Faktoria y realizará una estancia de 40 días en Bidasoaldea, entre septiembre y octubre. Durante su residencia, vivirá y conocerá el contexto artístico y social del País Vasco, con el objetivo de alimentar su proceso creativo, que culminará en un proyecto artístico.

El jurado de esta convocatoria, formado por el comisario Peio Aguirre, la decana de la Facultad de Bellas Artes de la UPV-EHU Arantza Lauzirika y el equipo de Bitamine Faktoria, ha seleccionado a Corroon entre más de 100 de candidaturas provenientes de casi 50 países.

La convocatoria de Bitamine Faktoria tiene por objetivo crear un marco crítico en el que un artista internacional ofrece su visión del contexto vasco mediante un proyecto artístico. El interés del programa radica en generar un encuentro cultural con creadores que visitan Euskal Herria por primera vez. Hasta el momento, los beneficiarios de la residencia han provenido de Brasil (Fernanda Morais), Argentina (Gaspar Acebo), Estonia (Kairit Sõlg), Italia (Andrea Nolè), Corea del Sur

(Jeongsoo Lim) y Colombia (Jorge Marín). Tras seis ediciones, la convocatoria cuenta con un considerable éxito de participación.

Perfil de la artista

La elegida este año, Avril Corroon (An Iarmhí / Westmeath, 1991), es licenciada en Bellas Artes por el National College of Art and Design de Dublín y actualmente es alumna del máster MFA en la Goldsmiths University en Londres, donde reside. Sus vídeos y performances exploran situaciones y lugares donde las condiciones neoliberales de explotación se han vuelto hegemónicas. A través de un proceso de sobreidentificación, representa estos gestos inadvertidos, o pequeños, de forma hiperbólica y satírica.

Algunas de sus obras en esta línea incluyen un vídeo que retrata al casero propietario como un monstruo; una performance en la azotea de un edificio en Londres alquilado a través de la compañía Airbnb; y filmando de manera encubierta al personal de una empresa de servicios donde trabaja. A menudo, Corroon usa su propia voz y cuerpo para crear un relato elaborado. Su rol en las performances emana amargura para revelar la desesperación del sujeto en un contexto neoliberal.