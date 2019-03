Iridoy critica que no estén terminados los pisos de alquiler para jóvenes de la calle Alberto Larzabal Cambio de vallas. Estado actual de la parcela en Alberto Larzabal. Según los plazos que dio la consejería de Vivienda del Gobierno Vasco «se deberían estar entregando ahora, pero no hay más que un agujero» I.M. IRUN. Jueves, 28 marzo 2019, 00:12

El Ayuntamiento de Irun cedió al Gobierno Vasco una parcela en el encuentro de las calles Aduana y Alberto Larzabal con el objetivo de que construyera allí apartamentos protegido en régimen de alquiler y destinados a jóvenes. Era el año 2011, pero la Consejería de Vivienda del ejecutivo autonómico tardó más de un lustro en mover ficha. Fue en marzo de 2017 cuando el actual consejero, Iñaki Arriola, se acercó a la ciudad para anunciar que habían licitado la obra: una inversión de 4,6 millones para levantar un edificio que acogiera 43 apartamentos. El plazo estimado para los trabajos era de año y medio.

El portavoz de EAJ-PNV en Irun, Xabier Iridoy, recordó ayer que «han pasado dos años desde aquello». Teniendo en cuenta el proceso administrativo para recibir ofertas, determinar la ganadora y adjudicarle el contrato, así como el tiempo de obra previsto, «ahora deberían estar entregándose los apartamentos». Sin embargo, «lo único que se hizo fue excavar la parcela, un agujero. Luego las máquinas desaparecieron y la obra lleva meses parada».

Así, el portavoz jeltzale anunció ayer que ha solicitado al alcalde, José Antonio Santano, «que informe sobre la situación. Es importante que un alcalde no obvie que la transparencia no es sólo dar buenas noticias. Le exigimos que sea responsable, que deje de lado las elecciones y se preocupe por su ciudad». También recordó al primer edil que «cuando se anunciaron estas viviendas se generaron expectativas en la juventud de la ciudad y esos jóvenes se merecen una explicación de por qué esos apartamentos en alquiler a los que iban a poder optar no se han construido aún». Por último, indicó que le preocupa el reciente «cambio de vallado, ya que ni siquiera deja una entrada para camiones».