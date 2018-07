Iridoy asegura que el Gobierno municipal «está sumido en la parálisis» Xabier Iridoy, portavoz de EAJ-PNV, en rueda de prensa. / F. PORTU En su balance del tercer año de mandato, el portavoz de EAJ-PNV afirma que su grupo «seguirá trabajando con espíritu constructivo» JOANA OCHOTECO IRUN. Viernes, 27 julio 2018, 00:24

El portavoz de EAJ-PNV, Xabier Iridoy, ha hecho balance del tercer año de mandato que acaba de concluir. El jeltzale señaló que este curso político ha tenido «dos partes bien diferenciadas». La primera, hasta el pasado enero, con «un Gobierno en coalición, un Gobierno fuerte al cual desde nuestro grupo aportábamos la estabilidad necesaria para llevar una eficaz acción de gobierno. Y una segunda parte, estos últimos meses, de un Gobierno monocolor del partido socialista, en minoría y con un alcalde incapaz de negociar y llegar a acuerdos con la mayoría de los grupos de la oposición».

Mientras EAJ-PNV gobernó en coalición con los Socialistas de Irun, señaló Iridoy, «se han desarrollado una serie de proyectos importantes para Irun y para la ciudadanía irundarra». Entre ellos, citó «el bidegorri y paseo peatonal de Azken Portu-Behobia, la ampliación en el parque Gain Gainean, la reurbanización de la calle San Marcial y la renovación del frontón Uranzu». Asimismo, reivindicó que desde «ese Gobierno de coalición hemos sido capaces de activar proyectos que estaban paralizados, olvidados durante muchos años por parte de los anteriores gobiernos socialistas, como puede ser el avance que se produjo en el ámbito de Korrokoitz, su puesta en marcha nuevamente; o la aprobación de planes especiales como los de Alarde Olaketa y Almirante Arizmendi, entre otros proyectos».

Desde la ruptura de ese pacto de Gobierno, aseguró el portavoz, «lo que se ha producido es esa incapacidad por parte del alcalde Santano para negociar con la mayoría de los grupos de la oposición y llevar al gobierno a una parálisis en proyectos importantes de la ciudad y a una inestabilidad que estamos palpando en estos momentos».

Modificación de créditos

Xabier Iridoy mencionó «ejemplos de esa parálisis» como «el proyecto de traslado de las instalaciones de Plaiaundi» o «la situación que se está viviendo en estos momentos en la modificación de créditos». Respecto a este último tema, aseguró que «se ha parado por la incapacidad del alcalde de negociar con diferentes, de negociar con la mayoría de los grupos de la oposición. Como no consigue sus propósitos, que no sabemos exactamente si son exclusivamente imponer sus planteamientos, lo que ha hecho es no llevar a Pleno esta modificación de créditos de 3 millones de euros y así evitar que se puedan ir realizando mejoras necesarias».

También se refirió al «reglamento de participación ciudadana que incorporamos estando nosotros en el programa de Gobierno. A tercer año vencido de mandato todavía no tenemos reglamento de participación ciudadana, y desde febrero no ha habido ningún avance. Una muestra más de esta parálisis en la que está sumido el Gobierno socialista».

«Si ésta es la forma en la que gestiona el alcalde la ciudad, desde luego, creemos que no es en beneficio de la ciudad», aseguró Xabier Iridoy. El portavoz de EAJ-PNV afirmó que desde su grupo «vamos a seguir trabajando con espíritu constructivo, mejorando la calidad de vida de los y las irundarras, mejorando el bienestar y la convivencia de las personas, y siempre con un modelo basado en una transparencia real, una gestión eficaz y siempre mirando la eficiencia, pero sin olvidarnos de la cercanía hacia las personas, el comportamiento ético y de negociar con los grupos políticos que no piensan como tú».