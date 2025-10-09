E. Prieto Irun Jueves, 9 de octubre 2025, 20:25 | Actualizado 20:45h. Comenta Compartir

Han pasado alrededor de seis años desde que Aysha Bengoetxea se presentó en las audiciones a ciegas de La Voz Kids interpretando 'If I ain't got you' de Alicia Keys. Rosario Flores exclamó un «cuidadito» y un «olé» al escuchar las primeras estrofas y Melendi un «canta que te mueres», pero fue finalmente Vanesa Martín la que acabó girándose y reclutando para su equipo a la adolescente de 15 años, que terminaría alcanzando la final del talent show. La irundarra se despidió a lo grande, cantando 'Shallow' de Lady Gaga y 'She used to be mine' de Sara Bareilles.

«Lo recuerdo con mucha dulzura», señala Aysha con la perspectiva del tiempo. «Al final, quieras o no, una experiencia así siendo tan joven te marca. Es un aprendizaje porque te enfrentas a una situación de exposición, tanto en televisión como delante de los coaches».

Son días, los previos a la actuación de este sábado, en los que la encargada de abrir la velada en el escenario de la plaza San Juan está «cuidando mucho la voz» y tratando de «no pillar ningún catarro». Cantar en casa es una aliciente extra para Aysha Bengoetxea, que asegura estar «con muchas ganas. Me hace mucha ilusión cantar delante de mi familia y amigos».

Los asistentes al concierto encontrarán un repertorio que «a los que me conocen ya les sonará. Va a haber un poco de todo, canciones que canté en su día en el programa, canciones con las que empecé en el mundo de la música y alguna propia que es bastante importante para mí». Entre ellas 'Me lo imagino', una colaboración con Álex Ubago. «Que gente de ese nivel confíe en ti es importante para una persona que está empezando».

Con las ideas «claras»

Aysha Bengoetxea compartirá escenario con Bebe, una artista a la que conoce «desde que soy pequeña. En casa tenemos algunos discos de ella y me hace muchísima ilusión. Cuando me lo propusieron la respuesta solamente podía ser un sí». Todavía no ha intercambiado ninguna palabra con la intérprete valenciana pero está «deseando verla el sábado y poder compartir la experiencia con ella».

Con un trabajo al margen de la música, la cantante irundarra está intentando abrirse camino como artista «con calma y cabeza y teniendo las ideas claras. Sabiendo lo que quiero y gestionándolo poco a poco. No es sencillo y hay que tener cuidado para que no te pase factura porque si luchas mucho por algo, y al final no lo consigues, puede ser frustrante», apunta Aysha, que reconoce haberse encontrado alguna puerta cerrada en los últimos tiempos. «Soy una persona que aprendo de las desilusiones y me hacen crecer. Creo que si las cosas no pasan es por algo».

Sin prisa pero con paso firme, continúa trabajando «en un proyecto que se está cocinando con mucho mimo, con canciones propias. Es un sonido posiblemente más adulto porque la nueva Aysha se va construyendo según va pasando el tiempo».