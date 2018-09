«Mis hijos son los que me inspiran» La hondarribitarra Julene Calvo ha obtenido el primer premio este año J.O. IRUN. Domingo, 16 septiembre 2018, 01:08

Julene Calvo, de Hondarribia, es la ganadora de la XXVII edición del Adour-Bidasoa. El premio de la sido concedido por una obra titulada 'Inmersión', elaborada mediante la técnica del óleo sobre tabla. La pintura se incorporará al patrimonio pictórico municipal de Irun.

Tras recibir su premio en el acto del viernes, Julene Calvo se confesaba «muy emocionada». Su carrera profesional se ha desarrollado en el mundo de la danza, pero «siempre he sido aficionada a la pintura. Desde niña me ha gustado pintar», señalaba la hondarribitarra. La idea para crear la obra 'Inmersión' llegó de «mis hijos, que son los que me inspiran. Les saqué varias fotografías que me gustaron», a raíz de las cuales creó la obra que ha sido premiada: muestra la silueta de un niño debajo del agua, con gran realismo y precisión. Le ha dedicado muchas horas a esta obra, aunque «quizá menos de las que me hubiera gustado, debido al tiempo limitado del que dispongo, entre mi trabajo y la familia».

Cuando le dieron la noticia de que había ganado esta edición del Adour-Bidasoa «no me lo podía creer. Me presenté a este mismo certamen hace muchos años, a finales de los 90. Entonces, seleccionaron el cuadro que presenté para que formara parte de la exposición. Y hasta este año no había vuelto a presentarme». Ganar el primer premio, aseguraba Julene Calvo, «ha sido una gran sorpresa».