El Grupo Casa-Taller Oteiza Basterretxea nace para impulsar su rehabilitación

Escondida tras las lonas que cuentan cómo se proyectó y cómo fue, la Casa Taller de Oteiza y Basterretxea espera que llegue el momento de ... su rehabilitación.

Lleva esperándolo años, pero no es un proyecto fácil en ningún sentido. Con el objetivo de «ayudar a que este ejemplo de arquitectura moderna, tan valioso, se recupere», ha nacido el Grupo Casa-Taller Oteiza Basterretxea (CTOB). Lo han impulsado los irundarras Fernando García Nieto (historiador) y Pedro Galdón (escultor) junto con el arquitecto Emilio Varela y con Maeva Arregui. «Vamos a ver qué podemos hacer, con ambiciones pequeñas y muy buena voluntad», apunta García Nieto.

Por de pronto, el sábado, día 18, a las 11.00 horas, han organizado un evento en torno a la antigua vivienda de Oteiza y Basterretxea en la avenida de Iparralde (inscripciones mediante el correo casatalleroteizabasterretxea@gmail.com). «Presentamos una propuesta a la convocatoria foral de las Jornadas Europeas del Patrimonio y la Diputación la aceptó así que hemos organizado este encuentro que tendrá tres partes».

Lo primero será «un acto de de presentación y bienvenida para dar las gracias a la gente que se haya acercado (ya hay más de 20 personas que se han inscrito), así como al Colegio Vasco Navarro de Arquitectura y a la Fundación Museo Jorge Oteiza, de Alzuza, que nos acompañarán en este evento».

Después, llegará la lectura del manifiesto de este nuevo colectivo CTOB. «Puede sonar a algo muy reivindicativo, pero no va por ahí», asegura Fernando García Nieto. «Se trata de expresar nuestra voluntad de colaborar para que la recuperación del edificio», actualmente de propiedad municipal, «vaya a buen puerto. Y también aclarar que no nacemos contra nada ni nadie, no vamos contra ninguna institución, estamos sólo para subrayar la importancia del edificio desde el punto de vista arquitectónico y desde el punto de vista de la historia del arte por lo que ocurrió allí dentro». El manifiesto se leerá en euskera, castellano y «también en francés, porque también al otro lado hay un enorme interés por este lugar».

Por último, aprovecharán la ocasión para llevar a cabo «una pequeña visita comentada por el exterior de la vivienda. Aprovecharemos las lonas para hablar del proyecto de Luis Vallet de Montano y de cómo se ejecutó con muchas variaciones por las peticiones que iban haciéndole Oteiza y Basterretxea y condicionado también por las limitaciones del presupuesto de los artistas».

La casa experimental

García Nieto explica que en el contexto del nuevo grupo se refieren la casa taller como «la casa experimental». Lo fue para Vallet por sus características y todas las peculiaridades en torno a su desarrollo.

Pero lo fue sobre todo una vez que Jorge Oteiza y Néstor Basterretxea se instalaron allí. El primero «puso fin a su estapa escultórica y entró en mundos como la redacción, la poesía... Allí escribio Quousque tandem...!». El segundo, llegó como pintor y en la casa taller «se pasó a la escultura, trabajó la fotografía, se metió en el cine con Fernando Larruquert, hizo diseño industrial y de muebles... Lo que ocurrió en ese edificio fue un cóctel muy potente de generación e innovación artística».