Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Casa Taller de Oteiza Basterretxea, al final de la avenida Iparralde, actualmente cubierta por lonas que simulan su aspecto original. MORONDO

Irun

El Grupo Casa-Taller Oteiza Basterretxea nace para impulsar su rehabilitación

El colectivo se da a conocer el próximo sábado con una visita explicativa desde el exterior del inmueble y la lectura de su manifiesto

Iñigo Morondo

Irun

Sábado, 11 de octubre 2025, 20:46

Comenta

Escondida tras las lonas que cuentan cómo se proyectó y cómo fue, la Casa Taller de Oteiza y Basterretxea espera que llegue el momento de ... su rehabilitación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Golpe al aeropuerto de Bilbao: una aerolínea estadounidense anuncia una nueva ruta a Nueva York desde el norte de España
  2. 2

    «Estoy preparada y decidida para ser alcaldesa de Donostia»
  3. 3

    «Estuve más de cuatro años de interna y la familia no me pagaba el sueldo mínimo»
  4. 4

    La guipuzcoana Sapa adquirirá una segunda planta en EE UU y ampliará su impacto industrial en Euskadi
  5. 5

    Siete horas de música gratuita para dar a Hondarribia «cierto nervio y empuje cultural»
  6. 6 El incendio de un camión con bebidas obliga a cerrar durante varias horas la AP-8 en Astigarraga
  7. 7

    El vestíbulo del TAV de la estación de Atotxa tendrá una zona comercial abierta al público
  8. 8 La hamburguesería que abre en San Sebastián su primer local en Euskadi: «Los donostiarras son muy exigentes»
  9. 9 El cierre por enfermedad de un conocido comercio de Irun
  10. 10 El funcionario del País Vasco francés que ha hecho desaparecer una fortuna millonaria de dinero público sin dejar rastro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Grupo Casa-Taller Oteiza Basterretxea nace para impulsar su rehabilitación

El Grupo Casa-Taller Oteiza Basterretxea nace para impulsar su rehabilitación