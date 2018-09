El Gobierno local pone en la mesa su propuesta para ampliar el presupuesto Más presupuesto. Páez presentó la propuesta del Gobierno. / DE LA HERA Presenta a los grupos una modificación de 2,6 millones con una reserva de otro medio millón con la que poder afrontar posibles imprevistos IÑIGO MORONDO IRUN. Martes, 25 septiembre 2018, 00:24

El delegado de Hacienda, Miguel Ángel Páez, anunció ayer la propuesta de modificación de créditos que horas antes había presentado ante los grupos de la oposición. Se trata, según explicó el propio concejal, de una incorporación de créditos por valor de 2,6 millones de euros «que podemos hacer con el remanente del pasado ejercicio». Cabría incluso sumar medio millón más, «pero hemos preferido dejar ese colchón, que ya es bastante ajustado, para poder afrontar situaciones excepcionales que puedan darse».

Con el resto de los recursos disponibles, Páez dibujó una relación de actuaciones repartidas por áreas «que no es nueva. Es muy similar a la que trasladé a los grupos en junio, aunque es cierto que de entonces a ahora algunos temas se han resuelto por otras vías y han surgido algunas necesidades y oportunidades que no había antes del verano».

Bienestar Social Ayudas AES y Ayudas Especiales. Incremento de 185.000 Total Incluyendo reformas y algunas compras, 324.000 Cultura, Juventud y Educación Subvenciones nominativas Para restauración de gigantes de Irungo Atsegiña (10.000), Euskal Jira (2.000), restauración de piezas de la parroquia del Juncal (1.400)... Total Incluyendo reforma del antiguo local de iGazte para trasladar allí el área de Juventud, 354.000. Movilidad, Vía Pública y Obras Reurbanizaciones Gazteluzahar, calle Lapice (ambas plurianuales) y proyecto del vial del Ensanche. También la parte municipal del convenio con la Diputación para la conexión de la Ronda Sur con la avenida de Euskal Herria (100.000 euros este año; 1,5 millones en 2019; 965.000 en 2020). Rehabilitación Partidas para, en cuanto el Estado los ceda, redactar el proyecto para la antigua Aduana (150.000) y rehabilitar Emigración (500.000 euros). Total Incluidas otras actuaciones, 1,7 millones este año y 2,55 millones en 2019 y 965.000 para 2020 Urbanismo Aiako Arria Compra de una parcela incluida en el Parque Natural, 22.500 euros Oinaurre compromisos municipales y de Irunvi, 52.000 euros Lastaola Redacción del Plan Especial de la operación de vivienda pública y entrada a Behobia. 35.000. Impulso de Ciudad y Hacienda Estudios Plan Estratégido del Modelo Comercial (25.000 euros) y Proyecto del nuevo mercado de abastos (6.857). Estudio para el cobro a las eléctricas de una tasa por uso de espacio público (18.150). Inversiones Mejoras en Ducourau (Taller de Barman de Bidasoa activa, 52.000) y Ficoba (35.000) Total 140.000 euros Otros Servicios a la ciudadanía Compra de IrunTxartelas, plotter (Obras) y escáner (Archivo Municipal) de gran tamaño, Sistema de Información Geográfica, ventanas del local de la AVV de Arbes... 149.000 euros. Compras Adquirir mobiliario para los centros sociales de Palmera Montero y Anaka. Euskera Gastos derivados de la traducción de la Comisión de Investigación, 9.000. Policía Local Diversas adquisiciones, 56.000 euros.

Algunas novedades

Algunas partidas propuestas suponen compromisos para el año que viene (las reurbanizaciones de Gazteluzahar y calle Lapice, por ejemplo); la de la Ronda sur, para hacer frente a los compromisos acordados en el convenio con la Diputación Foral de Gipuzkoa, «va incluso hasta 2020, es decir, supera el final del mandato. Es el único caso en el que planteamos ir más allá del final del mandato».

Entre las ausencias, llama la atención la de una partida a nombre de Euskaldia, como Sí se Puede Irun, PNV y EH Bildu pidieron en una nota conjunta hace quince días. «Los servicios técnicos de Euskera no detectan ninguna necesidad», sentenció ayer Páez. «Hay que conocer un poco las dinámicas de las partidas presupuestarias. Creo que es obligación de los grupos conocerlo. Las ayudas a esta iniciativa se incorporan en el Capítulo II. Son partidas concatenadas y aunque no se llegue con la partida destinada, desde otras pueden circular las aportaciones. Así que no es necesario, no porque no se vaya a dar más, sino porque hay capacidad con los recursos del Capítulo II del área de Euskera. Es cuestión de conocer mínimamente cómo funcionan las cosas en un Ayuntamiento».

Entre lo que sí está, destacan algunas propuestas, como las que allanan el camino para actuar en el edificio de Emigración y en la Aduana, «porque esperamos que la cesión del Estado se produzca próximamente»; la redacción del Plan Especial de Lastaola (que transformará la entrada a Behobia) o el estudio-proyecto para el futuro MerkaIrun. «Ayuntamiento, asentadores y P. C. Mendibil venimos hablando de dar una vuelta al mercado de abastos y vamos a financiar el estudio a partes iguales», avanzó Páez.