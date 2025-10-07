Girabira cierra la temporada este domingo con una gran fiesta en el parque Mendibil

Girabira le pone el broche a su undécima temporada este domingo, día 12, con el clásico Txikimusika. El parque Mendibil volverá a ser escenario ... de una jornada familiar protagonizada por la música.

De 12.30 a 16.30, el programa propone el concierto de Gurashow, un grupo formado por padres y madres que promete un encuentro intergeneracional. En el apartado de talleres participan Aitor Espié, que conjugará ilustración, música y juego; Skola Musik, que llevará al parque guitarras, bajos, batería, teclado y txalaparta; y Taupa!, con una propuesta de estimulación musical temprana.

Se anima a las familias a que lleven sus mantas y avituallamiento al parque para disfrutar de un picnic que estará amenizado por DJ Fribotik.