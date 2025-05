El fútbol femenino vivió una gran fiesta en el Stadium Gal

El telón de la temporada 2024-25 de Liga Vasca femenina ha caído. El Mariño Real Unión cerraba la competición en casa con su ascenso ... a 3ª RFEF conseguido y contra el equipo que le precedía en la tabla, el Bizkerre. Ninguno de los dos conjuntos se jugaba nada. Las irundarras serían terceras pasara lo que pasara y las vizcaínas segundas. Que dos de los mejores equipos del torneo se vieran las caras en esas circunstancias ya invitaba a una gran fiesta, pero en esa alianza estratégica para el fútbol femenino local que han formulado Mariño y Real Unión, el choque se jugó en la hierba natural del Stadium Gal «y fue una fiesta total», resumió el entrenador, Imanol Gómez.

Más de 300 personas presenciaron el duelo en vivo, incluidos los presidentes de ambos clubes, Javier Mariño e Igor Emery; la alcaldesa, Cristina Laborda, y el director foral de Deportes, el también irundarra Roberto Ramajo. «Esa respuesta para un partido femenino de Liga Vasca es algo que emociona y, sinceramente, creo que es algo que estas chicas se merecían», valoró Gómez. Destacó que lejos de hacerles temblar, semejante escenario «las motivó y el primer tiempo fue, para mí, nuestra mejor fase de juego de toda la temporada. Rápidas, intensas, no pasamos ningún apuro y dominamos el juego con un fútbol vistoso y alegre e hicimos muchas ocasiones, aunque no conseguimos marcar en ninguna de ellas». El cambio del sistema del Bizkerre tras el descanso cambio las tornas. «Se nos complicó saltar a la presión a todo el campo como nos gusta y nos vimos obligadas a jugar más replegadas, un juego que no nos gusta. Aún así, nos adaptamos, concedimos pocas ocasiones y supimos correr a la contra y buscar los espacios que dejaban a sus espaldas». Pero tampoco se movió el marcador. «Acabó cero cero, pero fue un partidazo de fútbol y el final, muy emotivo. Todas las chicas juntas celebrando sus respectivos ascensos. Una fiesta del fútbol femenino. Ojalá el año que viene podamos vivir muchas más», deseó Gómez.

Él y su equipo se encuentran preparando ya la Copa de la categoría que juegan los ocho mejores equipos de la liga. El azar las encuadró con la Real C, líder intratable de la Liga Vasca. «El equipo está con ilusión de dar la gran campanada eliminando a la Real, porque la verdad es que tenemos ganas de hincarles el diente». El choque será, seguramente, este fin de semana, pero está sin confirmar».