Fallece en Barcelona la ilustradora irundarra Mai Egurza

Iñigo Morondo

IRUN.

Lunes, 6 de octubre 2025, 20:13

La ilustradora irunesa Mai Egurza falleció el pasado sábado en Barcelona. Egurza, nacida en 1986 fue, entre otras cosas, una de las cuatro artistas seleccionadas por el Ayuntamiento de Irun para realizar la nueva cartelería en los puntos de acceso a la ciudad. Su cartel está en la rotonda que se encuentra el puente internacional de Santiago y Ficoba.

Egurza estudió ilustración en la escuela de Artes Plásticas y Superior de Diseño de Vitoria-Gasteiz y en la Escola Joso de Barcelona, donde luego fue profesora. En 2011 comenzó a trabajar ilustrando libros y desde entonces lo ha hecho en las editoriales Larousse, Elkar, Bromera, Dibbuks y SM.

En 2014, el reconocido guionista belga Zidrou y Mai Egurza realizaron el cómic 'El paseo de los sueños', publicado por Norma editorial y que también se editó para el mercado francobelga bajo el título 'Les promeneurs sous la Lune'.

A pesar de que su actividad profesional era de ámbito nacional e internacional, Egurza siempre se mantuvo unida a la ciudad donde los últimos años realizó carteles para la programación de verano o la campaña de navidad, entre otras. El año pasado expuso en Aiete KE en Donostia y en el anterior sus obras se recogieron en la exposición itinerante Komikia sobre la historia del cómic vasco desde 1975.

