El evento se completará mañana con una charla de Leontxo García

Entre las estanterias y los libros de la biblioteca se han colado los jugadores de ajedrez.

Iñigo Aristizabal IRUN. Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:47

El I Open internacional Ciudad de Irun tendrá hoy dos rondas más (10.00 y 17.30) y se completará mañana (9.30 y 15.30), con entrega de premios a las 19.30. Por la mañana, a las 11.00, Leontxo García ofrecerá en la biblioteca la charla titulada 'El ajedrez educa y enseña a pensar'.

Carlos Pascual recuerda que «queríamos hacer alguna actividad complementaria al Open y por supuesto lo primero que se nos ocurrió fue contar con Leontxo, que se mostró encantado. Viaja mucho pero ha cuadrado su agenda para poder estar».

La charla del periodista será «muy interesante para saber en qué consiste el ajedrez, a nivel divulgativo, sociológico y educativo. También para que quienes no conocen tanto este deporte sepan los beneficios que tiene».