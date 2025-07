La Euskal Jira y el concierto de Fermin Muguruza destacan en el agosto cultural

La agenda cultural del verano encara este agosto su mes más cargado con actividades durante todos los fines de semana. Además de la feria ... de coleccionismo y la actuación del grupo Tumtumpa previstas para mañana, la 45 edición de la Euskal Jira tendrá lugar del 8 al 10 con dos grandes novedades: el cambio del desfile a la mañana (11.00) y el regreso de la comida popular, con todos los tickets vendidos desde hace semanas. Cabe destacar también los conciertos de Eztanda Erromeria y Zilibito Records del viernes 8.

A nivel musical, la cita más esperada será el concierto que Fermin Muguruza ofrecerá el jueves 14 en la plaza Urdanibia como acto estrella de las fiestas de Mosku. El músico irundarra actuará en casa, a partir de las 22.00, con el mismo espectáculo que viene ofreciendo con la gira 'Muguruza FM (1984-2024). Una hora antes se subirá al escenario Iñigoren Dizipuluak, el grupo formado por antiguos alumnos de Iñigo Muguruza.

Sábado 2 Feria de coleccionismo y concierto de Tumtumpa en la plaza del Ensanche.

Del 8 al 10 Euskal Jira.

Domingo 10 y viernes 29 Primeras dos citas de Girabira, con temáticas clown (día 10) y marionetas (día 29).

Jueves 14, 21 00. Concierto de Fermin Muguruza (22.00) e Iñigoren Dizipuluak (21.00) en la plaza Urdanibia.

Viernes 15, 22 00. Concierto del grupo Remember en la plaza del Ensanche.

Sábado 16, 22 00. Concierto de Folkesí en la calle Escuelas.

Domingo 17, 12 00. Teatro de calle 'Bermutaren kermesse' en la plaza San Juan.

Viernes 22, 22 00. Actuación de la cantante Nuria Culla en la calle Escuelas.

Sábado 23, 21 00. Teatro de calle 'Susto' en la plazoleta del Juncal.

Domingo 24, 21 00. Bidasoa Folk en la plazoleta del Juncal.

Sábado 30, 20 00. Danza 'El Bolero' en la plaza San Juan.

Ante la previsión de una gran afluencia de público, el Ayuntamiento instalará una pantalla en la plaza Sargia para seguir el concierto y una plataforma reservada a personas con movilidad reducida. Las personas interesadas en acceder a la plataforma deberán inscribirse antes del 12 de agosto.

Al día siguiente, el grupo Remember ofrecerá uno de sus clásicos conciertos estivales en la plaza del Ensanche, a las 22.00. Antonio Estévez, integrante de la orquesta irundarra, explicó durante la presentación de la agenda cultural del verano que expondrán un «amplio repertorio» con canciones de los años 50 hasta otras más actuales. «Queremos que la gente recuerde a través de la música momentos bonitos de su vida», apuntó.

La música también llegará a otras partes de la ciudad, como a la calle Escuelas, que acogerá dos actuaciones durante este mes: la del grupo Folkesí el sábado 16, a las 22.00, y la de la cantante donostiarra Nuria Culla el viernes 22 a la misma hora.

Además, la plazoleta del Juncal será escenario el domingo 24 de una nueva edición de Bidasoa Folk con los conciertos, a partir de las 21.00, del grupo Belharra y el sexteto encabezado por el músico aragonés Joaquín Pardinillas.

Teatro de calle y danza

Aprovechando las templadas temperaturas de las noches de agosto, el teatro se moverá a la plaza San Juan con dos obras los días 17 y 23. El domingo, la compañía Gorakada ofrecerá a la hora del aperitivo un pasacalles en euskera en el que se mezclan la música, el baile y el teatro.

El sábado 23, en cambio, la compañía Cía Maite Guevara interpretará la obra 'Susto' a las 22.00, en la que cuatro comediantes intentarán sacar adelante un espectáculo de terror.

Por otro lado, la bailarina Zuriñe Benavente llevará a cabo el sábado 30 el solo de danza 'El bolero', un viaje a las raíces de la danza con la célebre obra del músico Maurice Ravel como base.

Cuatro citas de Girabira

Las jornadas temáticas Girabira regresan otro año más a los parques de la ciudad con cuatro citas «abiertas a todo el público». La primera será el domingo 10 en el parque de Sorosartxa, a partir de las 17.30, con un taller y la actuación de temática clown 'Welcome and sorry' de la compañía Ganso y Cía.

La segunda actividad, prevista para el viernes 29 en el parque Alai Txoko, girará en torno al mundo de las marionetas con el espectáculo 'Alaia Galtzagorria' de Ostomila Txontxongilo Taldea. Las dos últimas jornadas de Girabira serán en 27 de septiembre (parque Anzaran) y el 12 de octubre (parque Mendibil).