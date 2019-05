«Estamos a la espera de ver qué plantea cada uno» Martes, 28 mayo 2019, 00:20

«Tenemos que hacer autocrítica, porque hemos perdido un concejal», señaló David Soto. «Los conflictos internos de los últimos años no han pasado desapercibidos y nos han afectado, pero es obvio que tenemos cuatro concejales y un espacio político consolidado en Irun. Somos fundamentales para cualquier proceso de conformación de Gobierno municipal y para la estabilidad del Ayuntamiento. No nos creemos el proyecto de Santano, ni confiamos excesivamente en el PNV. Van a venir días de largas y arduas conversaciones. O algo cambia socioculturalmente en Irun o que no esperen nada de nosotros. Investir a un alcalde jeltzale en detrimento de un socialista, si no hay un cambio real es algo que no va a pasar. Estamos a la espera de ver qué plantea cada uno».