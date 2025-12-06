El espectáculo no ha hecho más que empezar

Joana Ochoteco irun. Sábado, 6 de diciembre 2025, 20:45 Comenta Compartir

«Muy bonito». «¡Precioso!» «Alegría e ilusión». Son algunas de las palabras con las que el elenco de Ezezagunok define este año, a punto de terminar, que tantísimas alegrías les ha traído. En el año en que el grupo ha cumplido su mayoría de edad, puede afirmarse sin lugar a dudas que han recogido los frutos de lo sembrado durante estos años: una decena de premios, representaciones de 'Exacticamente diversa' por toda la península y varios momentos únicos; entre ellos, la celebración del 18 aniversario del grupo y, cómo no, la inolvidable noche del 23 de junio como pregoneros de los sanmarciales.

Ese recuerdo nos lleva a la siguiente pregunta: ¿qué impone más, salir al escenario o al balcón del ayuntamiento? «El ayuntamiento». «Los dos». «¡El ayuntamiento, el ayuntamiento!». Gana la segunda opción, porque está claro que los escenarios son ya un terreno natural para los intérpretes de Ezezagunok: «lo hemos notado con el paso del tiempo: las tablas que han adquirido, la destreza, la presencia, la interpretación...», explica Luisma Moreno, codirector del grupo de teatro junto a Miren Etxeberria. Cuando hay que sustituir a algún actor o actriz, «lo resuelven perfectamente. La obra está tan interiorizada que es bastante fácil». Este 2025, Ezezagunok ha pasado por decenas de escenarios: el Corral de Comedias de Almagro, el patio de armas del Castillo de Marcilla, la Gala de la Diversidad de Oiasso, Getafe...

De Toledo a casa

Ayer mismo sumaron uno más: Polán, en Toledo. El grupo está allí este fin de semana en una nueva parada de la gira 'Exacticamente diversa'. Para la siguiente cita, el sábado día 13, no harán falta tantas horas de autobús: actúan en casa, en el Amaia que tantas veces les ha aplaudido. El 8 de julio de 2023 estrenaron sobre ese escenario 'Exacticamente diversa'; no hubieran podido imaginar que volverían a las mismas tablas, con la misma obra, y sumando una docena de premios bajo el brazo. Vuelven, también hay que decirlo, después de una pérdida irremplazable: la de Ana Pérez, co-fundadora de Ezezagunok que fallecía en junio de 2024. Sin embargo, el recuerdo de Ana está en cada línea de texto que pronuncian y en cada uno de sus corazones: «el otro día me acordé de que era su cumpleaños», recuerda Aritz Hernández. «La queremos muchísimo», afirma Marta Oronoz, resumiendo el sentir de todos.

Después de esa emocionante representación en casa en la que, atención, habrá alguna sorpresa, Ezezagunok se tomará un brevísimo descanso porque según arranque 2026, el espectáculo continúa: el 24 de enero estarán en el Certamen Francisco Rubio de San Javier, en Murcia; después, Alicante, y en primavera, nada menos que el Ateneo de Madrid. Luisma Moreno recuerda que la gira es posible gracias al apoyo del departamento de Cultura, Cooperación, Juventud y Derechos de la Diputación Foral: «es lo que nos permite ir a tantos sitios y que sea sostenible», porque hay que tener en cuenta que, aunque el elenco lo conformen 22 intérpretes, en cada viaje «nos movemos casi cincuenta personas. Y hay que ir, hay que estar, comer, dormir...».

«Somos una piña»

En este punto, actores y actrices interrumpen a su director para destacar «el trabajazo» que hacen tanto él como Miren Etxeberria no sólo dirigiendo, sino también asumiento toda la logística que implican los desplazamientos. «¡Que se lo curran mucho!». «Es muy intenso», reconocen Luisma y Amaia, «pero lo que pasa es que... también lo pasamos muy bien».

A la buena voluntad de ambos directores hay que sumar el indispensable trabajo en equipo que es marca de la casa y, para muestra, un botón: la tarde en que se produce esta conversación, nada más contestar a la última pregunta todo el equipo se pone manos a la obra organizando el material que han llevado este fin de semana a Toledo, de modo que el día de la salida sea más fácil cargarlo en el autobús. «Aquí, todos y todas hacemos una piña. Cada uno tiene que saber cuál es su papel», sobre el escenario y al bajar de él, quienes interpretan y quienes dirigen y, también, las familias, siempre al pie del cañón.

Antes de que empiecen a recoger todo, queda esa última pregunta dirigida a todos los actores y actrices: ¿qué les dirían a los irundarras de cara a este final de año? «¡Que vengan a vernos», respondan sin dudar. «Que vengan a vernos sin prejuicios, sin una idea preconcebida sobre qué se van a encontrar», añade Luisma Moreno. «Que vengan a disfrutar del teatro, que ese es, a fin de cuentas, el sentido de todo esto», concluye Amaia Etxeberria.