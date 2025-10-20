La Ertzaintza busca a una menor de 17 años desaparecida en Irun La denuncia fue presentada este domingo y se sospecha que pudiera encontrarse en algún lugar de Francia

La ficha de la Ertzaintza de la desaparición de una joven en Irun.

O. O. G. San Sebastián Lunes, 20 de octubre 2025, 14:13 Comenta Compartir

La Ertzaintza ha lanzado una alerta por la desaparición de una joven de Irun, de 17 años de edad. Según consta en la información policial, la menor se llama Adriana y se sospecha que podría encontrarse en algún lugar de Francia. La denuncia de su desaparición fue presentada este domingo en la ertzain-etxea de la localidad bidasotarra.

Se trata de una chica de 1,68 metros de altura y unos 60 kilos de peso, morena y de ojos marrones. La última vez que fue vista vestía unos pantalones jeans de cuero y camiseta oscura, según la descripción facilitada en comisaría.

La Policía vasca solicita a cualquier persona que tenga información sobre su posible paradero que se ponga en contacto a través de la ventana habilitada en la ficha de Adriana abierta dentro de la sección de 'personas desaparecidas' de su página web, o en el teléfono 900 103 584.

En el territorio guipuzcoano prácticamente se denuncia una desaparición de menores cada dos días y medio, según los datos recogidos los dos últimos años por la Fiscalía de Gipuzkoa. Así, en 2024 se registraron «141 denuncias relacionadas con la desaparición-aparición de menores, generalmente tutelados», tal como se recoge en la última memoria de la Fiscalía. En 2023 se contabilizaron una más, 142.