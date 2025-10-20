Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La ficha de la Ertzaintza de la desaparición de una joven en Irun.

La Ertzaintza busca a una menor de 17 años desaparecida en Irun

La denuncia fue presentada este domingo y se sospecha que pudiera encontrarse en algún lugar de Francia

O. O. G.

San Sebastián

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:13

La Ertzaintza ha lanzado una alerta por la desaparición de una joven de Irun, de 17 años de edad. Según consta en la información policial, la menor se llama Adriana y se sospecha que podría encontrarse en algún lugar de Francia. La denuncia de su desaparición fue presentada este domingo en la ertzain-etxea de la localidad bidasotarra.

Se trata de una chica de 1,68 metros de altura y unos 60 kilos de peso, morena y de ojos marrones. La última vez que fue vista vestía unos pantalones jeans de cuero y camiseta oscura, según la descripción facilitada en comisaría.

La Policía vasca solicita a cualquier persona que tenga información sobre su posible paradero que se ponga en contacto a través de la ventana habilitada en la ficha de Adriana abierta dentro de la sección de 'personas desaparecidas' de su página web, o en el teléfono 900 103 584.

En el territorio guipuzcoano prácticamente se denuncia una desaparición de menores cada dos días y medio, según los datos recogidos los dos últimos años por la Fiscalía de Gipuzkoa. Así, en 2024 se registraron «141 denuncias relacionadas con la desaparición-aparición de menores, generalmente tutelados», tal como se recoge en la última memoria de la Fiscalía. En 2023 se contabilizaron una más, 142.

