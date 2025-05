Ni todo el empuje de Gal fue suficiente

Iñigo Morondo Irun Lunes, 19 de mayo 2025, 20:54 | Actualizado 21:18h. Comenta Compartir

Era una final y a la vez no. Tenía tintes de partido definitivo y Gal se vistió acorde al programa. La realidad es que ganar ... no hubiera sido definitivo (aunque hubiera dejado a los irundarras cerquísima) y perder, tampoco (aunque las opciones de salvarse hubiesen sido remotas). Empatar, desde luego, lo deja todo aún más en el aire con la dolorosa secuela de que en la última jornada al Real Unión no le valdrá con hacer lo suyo y tendrá que esperar resultados favorables en otros campos.

Tiene que ganar al Bilbao Athletic (Lezama, sábado, 19.00 horas) y que se produzcan dos de las siguientes cuatro situaciones: pierde Unionistas (visita al Barça B), no ganan el Lugo (en Amorebieta), el Sestao River (en casa contra la Ponferradina) u Osasuna Promesas (en casa contra Ourense). Si los dos últimos pierden, al Unión le valdría el empate también. Pero está claro que la situación no es halagüeña. «Nos vamos dolidos porque teníamos la oportunidad de depender de nosotros mismos para la última jornada. No es así por haber concedido ese gol en el minuto 88 estando ellos con uno menos», decía Albert Carbó para poner voz al sentir del vestuario txuribeltz. El Real Unión necesita dos resultados favorables de cuatro en los partidos de Unionistas, Lugo, Sestao River y Osasuna Promesas No le bastó al equipo con el apoyo de unas gradas ocupadas masivamente por esa ciudad que en los mejores y en los peores momentos encuentra el camino hasta el Stadium Gal para llenarlo y llevar en volandas a su equipo. La del sábado fue una de esas tardes. Nadie se quería perder el partido. Estuvo el propietario del club, Unai Emery; también el futbolista irundarra Martín Merquelanz. El jugador del filial del Valencia, Álex Cerdá, que el año pasado vistió txuribeltz, se acercó a apoyar como un aficionado más. El bando contrario también tuvo ilustres en la grada, como el mediocentro del primer equipo rojillo, Aimar Oroz. Ninguno de los mencionados, como ninguno del resto, se fue contento de Gal. El empate no era bueno para el Real Unión; a Osasuna le servía más que una derrota, pero tampoco le arreglaba mucho porque tampoco depende ya de sí mismo. Autobuses a Lezama La forma en la que se produjo la igualada fue la que, aunque a nadie sacaba de pobre, llevó a los pamploneses a celebrar el final y a los irundarras a lamentarlo. Porque el partido fue de los locales desde el minuto 4 hasta el 88. «Los jugadores han salido con lo que les habíamos pedido, a empujar, a ganar. Hemos tenido controlado el partido, no hemos concedido ocasiones», analizaba Carbó. «Hemos marcado pronto y una acción al final nos quita la victoria. No podemos conceder el tiro, pero es un golazo, desde 25 metros y la pone en la escuadra, el único sitio por donde la podía meter. Aún así hemos empujado. Hemos pegado un palo, la ocasión de Sergio Benito, las llegadas de Berto Cayarga al área... Pero ya no es momento de hablar de eso», afirmó. «Tenemos que pasar página y centrarnos en la semana que nos viene. Tenemos que sacar los tres puntos como sea y luego esperar los resultados». Para apoyar a los jugadores, el club ya ha organizado autobuses a Bilbao a 15 euros entrada incluida. Las inscripciones, en RUCGunea, se pueden formalizar de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 18.00 desde este martes hasta el viernes (viernes sólo por la mañana).

