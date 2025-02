«Todo empieza con el lápiz, la goma de borrar y el papel»

Maialen Arocena es ilustradora, muralista y apasionada de los libros de artista y de la encuadernación. Sus trabajos se reconocen, sobre todo, por sus vivos ... colores. Su último trabajo recibe a vecinos y visitantes de Irun, desde la rotonda de Behobia. Porque ella es una de las cuatro artistas (las otras tres son Ainhoa Gordo, Nerea Bermejo –Miss Bermi– y Mai Egurza), creadoras de los nuevos paneles con los que se invita a quienes llegan a la ciudad a descubrir la riqueza histórica y natural del municipio. Es una creación con letras a modo de ventanas a rincones y elementos más representativos y característicos de Irun, se puede ver una obra de Menchu Gal, el mercado de la plaza Urdanibia, los sanmarciales y a los jugadores del Bidasoa. En Instagram es: @maineimis_maialen.

– Nuevos paneles y todos realizados por mujeres creadoras irunesas.

– El Ayuntamiento cuenta cada vez más con ilustradoras locales para llevar a cabo proyectos que tienen que ver con la imagen de la ciudad. Salimos todos ganando. Pero también coincide porque en este oficio hay muchas más mujeres.

Comienzos «Mis primeros murales grandes fueron para el taller de mi padre y para el de un vecino»

– Ilustradora, muralista, libros de artista... ¿Con cuál te quedas?

– Ya he elegido: me quedo con las tres. Y hay muchas más disciplinas que me encantan, porque me gusta experimentar. Desde siempre me ha gustado dibujar. Dibujaba en los cuadernos, después me di cuenta de que esos cuadernos los podía fabricar yo, por lo que entré en el mundo de la encuadernación y luego el dibujo te lleva a la pintura...

– ¿Y el mural? Porque eso son ya palabras mayores...

– Empecé a hacerlo en pequeñito en el taller y luego vas pasando a la calle, una pared que te deja tu abuela en un garaje... Yo empecé pintando el taller de mi padre, que era mecánico de camiones. Tenía 17-18 años y me dijo: píntame aquí un camión para que se vea que esto es un taller mecánico. Fue mi primer encargo y encima, grande. Al vecino le gustó, él era carrocero y también quiso que le pintara algo. Aunque tenía una idea fija: un coche escarabajo con Mortadelo y Filemón dentro y que acababan de tener un accidente y estaba todo escacharrado (ríe). Ellos confiaron en mí, que no tenía experiencia.

– Qué importante es...

– Es importante que te den un hueco para empezar a crear y para empezar a creértelo .

– Desde ahí, al cabo de los años, a Bidasoa Activa con Miss Bermi.

– Fue hace dos o tres años. Yo ahí fui ejecutora, el diseño era de Nerea Bermejo, Miss Bermi. Contactaron con tres creadoras para pedirnos un boceto y eligieron el de Nerea. Yo me ofrecí para echarle una mano, porque había que pintar a 3 metros..

– ¿Qué piensa un muralista cuando pasa por delante de su obra?

– Te lleva al momento en que ocurrió todo. Siempre me quedo bastante a gusto con lo que he hecho. Creo que la gente en algunos aspectos reconoce lo que hago, por los colores, sobre todo..., aunque las temáticas sean diferentes. En el momento en el que estás con un trabajo te centras mucho y es un proceso en el que se toman muchas decisiones.

– En muralismo, sobre todo, ¿ha habido un cambio de materiales con los que trabajar?

– Hay un montón de cosas nuevas con las que se puede experimentar, hay materiales nuevos, alternativos, para suelos, 'sprays' vinílicos... Hay muchas cosas que probar, muchas herramientas que dan diferentes texturas, acabados, líneas...

– ¿Cómo es tu proceso creativo?

– Primero es informarte bien con la persona que te está encargando el trabajo. Después, miro referencias, cosas que crees que pueden encajar, imágenes... Buscas una paleta de colores y ahí ya empiezo a dibujar.

– ¿En papel y lápiz?

– Primero lápiz y papel. Es algo que necesito sí o sí. Me costó el hecho de la tablet, aunque es cierto que es muy cómodo para diseñar. Pero el lápiz, la borragoma y el papel... todo empieza ahí. Luego cuando ya lo tengo, saco una foto y lo llevo a lo digital, donde corrijo, planteo colores...

– ¿En este momento profesional dónde estás?

– Combino la educación y mi trabajo como ilustradora. La sensación es estar con un pie en las clases y otro en los proyectos. Ahora mismo mi pareja, Jabier Rodríguez ilustrador y tipógrafo, y yo, vamos a hacer un proyecto de cara a marzo, de pintar un colegio. Y luego doy clases en un colegio público, en Landaberri, en Lasarte y lo que venga, porque es un poco montaña rusa.

– ¿Y lo de los libros de artista?

– Es una disciplina que descubrí haciendo encuadernación y que siempre digo que me apasiona. Hay un montón de materiales, de posiblidades. En su día me creé una cuenta de Instagram que se llama 'laliebrería', como libros más salvajes. Voy creando cosillas y me han ido saliendo talleres en relación con el libro de artista y la encuadernación que no me esperaba... Estuve en el museo Guggenheim de Bilbao llevando durante un par de días un taller de libro intervenido. Era para entender mejor la obra de la artista austriaca que estaba en ese momento, Martha Jungwirth, que trabaja en libros ya usados. Lo disfruté mucho. Me gusta mucho trabajar el papel, los pliegues, siempre que hay un taller de fanzines o de pop-up, me apunto, porque me encantan.