La diferencia es su marca Miguel Ángel Páez, Ava Velo, Andoni Petrikorena y Tomás Maeztu. / F. DE LA HERA La asociación Mugan pone en marcha la iniciativa 'Comercios emblemáticos de Irun' Una guía y una página web recogerán los establecimientos tradicionales que dotan a la ciudad de una imagen comercial singular MARÍA JOSÉ ATIENZA IRUN. Jueves, 25 octubre 2018, 00:34

Hace ya unos cuantos años que las calles comerciales de las ciudades se parecen demasiado. Por eso, cuando viajamos, valoramos especialmente las tiendas propias del lugar, aquéllas que no encontramos en ninguna otra parte, por su particularidad o su larga resistencia al embate de franquicias y grandes superficies. En Irun, tenemos unos cuantos ejemplos, en los que quizá no reparamos porque forman parte de nuestro paisaje cotidiano.

A través de la iniciativa 'Comercios emblemáticos de Irun', presentada ayer, la asociación Mugan quiere poner en la primera línea del escaparate una relación de pequeños establecimientos que contribuyen a mantener viva la personalidad comercial de la ciudad, a mostrar su diferencia y su idiosincrasia. «Una ciudad es la suma de su gente, su historia, su patrimonio cultural, sus costumbres y también sus tiendas», señaló Tomás Maeztu, gerente de la Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios Mugan. «Paseando por las calles de Irun podemos apreciar muchos pequeños establecimientos con una larga historia detrás. Algunos de ellos ya estaban ahí en nuestro primer recuerdo y en el de nuestros padres, hasta el punto de que no se entiende Irun sin ellos».

La iniciativa pretende promocionar pequeños comercios y establecimientos que destacan por su antigüedad, que han sabido mantener parte de su esencia y que han permitido dotar a la ciudad de una imagen diferenciadora. «Tenemos que poner en valor y reconocer la forma de trabajo de estos establecimientos», añadió Tomás Maeztu.

LAS FRASESAndoni Petrikorena Joyería Relojería Petrikorena «Afortunadamente, hay gente que no pasa por el usar y tirar, valora las cosas y las trae para repararlas» Ana Velo Confecciones Alonso «Orientamos el comercio al sector mayor, que nos tiene a mano y va menos a las grandes superficies»

Momentos duros

Mugan elaborará una guía con una relación de comercios y habilitará una página web especial (comerciosemblematicos.mugan-irun.com), en la que incluirá reportajes sobre la trayectoria de los establecimientos, con un mapa y fotografías. Además, se les entregará un distintivo que podrán colocar en sus escaparates.

Dos de los comercios que figurarán en la guía son vecinos de la calle San Marcial. Se trata de Joyería Relojería Petrikorena y Confecciones Alonso, ante cuyo escaparate fue presentada ayer la iniciativa.

Andoni Petrikorena lleva 22 años al frente de su negocio. «Estoy aquí desde el 96. He pasado momentos duros, en el sentido de que el comercio no sólo ha tenido que hacer frente a la competencia, sino también a los cambios en los hábitos de consumo. Los que seguimos, hemos tenido que resistir mucho e intentar adaptarnos. Parece mentira que hayamos aguantado tanto, día a día y año a año», comentó Andoni.

Además de artículos a la venta, el establecimiento Petrikorena tiene taller de reparación y gracias a esta segunda actividad, el comercio se ha mantebnido a flote. «Hace unos años, el negocio era mitad venta y mitad reparación. Ahora, la venta flojea y te apoyas más en el taller. Es un hecho que, si no fuera por el taller, hace años que quizá hubiese cerrado. Afortudamente, hay gente que tiene un apego emocional a las cosas o que, simplemente, no pasa por el aro de usar y tirar, pero no es lo habitual. Está todo muy saturado y no damos valor a lo que compramos».

Ana Velo atiende, también desde 1996, a los clientes de Confecciones Alonso. «Hemos pasado tiempos buenos, regulares y malos, pero vamos sobreviviendo. Confecciones Alonso abrió hace 60 años y ya van tres generaciones de comerciantes. El trato personal, también con tres generaciones de clientes, es el que se aprecia», seguró Ana. «En el sector textil, la competencia es muy difícil. Nosotros no intentamos competir con las grandes superficies. Nos orientamos más al sector de la gente mayor, que es la que menos va a los centros comerciales y nos tienen aquí, más a mano. Y luego, tenemos un género clásico, como son las boinas, por ejemplo».

El Ayuntamiento de Irun colabora en la iniciativa 'Comercios emblemáticos de Irun'. Miguel Ángel Páez, delegado de Comercio, asistió ayer a la presentación de este proyecto, «que tenemos que agredecer a Mugan y a comerciantes como Andoni y Ana. El hecho de que hayan sido capaces de superar tantos obstáculos en lo que hoy supone abrir la persiana de un establecimiento tradicional dice mucho a su favor. No es solo fruto del azar. Hay cosas que no se encuentran en internet, ni en las grandes superficies y que están en comercios como Petrikorena y Alonso. Esa singularidad es la que les ha permitido llegar hasta aquí.

La iniciativa está abierta a la participación de todos los pequeños comercios locales que quieran participar y tengan una antigüedad mínima de diez años. Para adherirse al proyecto o recabar información, los comerciantes interesados pueden llamar al teléfono 943 622429 o escribir a la dirección info@mugan-irun.com