El irunés Erik Pomposo (@erikpomposo) es un atleta especializado en OCR y Ninja Warrior, además de entrenador personal en Bivata Sport, ubicado en la Avenida ... Navarra de Irun. A sus 24 años, va a participar en el prestigioso programa internacional Ninja Warrior Francia 2025, un evento que reúne a los mejores atletas de obstáculos del mundo y que cuenta con una audiencia de casi 5 millones de espectadores. Además, experiencia, he sido validado por Guinness World Records para intentar batir dos récords mundiales en escalada de cuerda: la subida de cuerda más alta del mundo (100 metro ) y los 50 metros en cuerda más rápidos del mundo (menos de 3 minutos 19 segundos). Entrenador en Bivata Sport donde imparte entrenamientos de fuerza funcional en grupos reducidos. Para mí, el deporte no solo es competición, sino una herramienta de superación personal que trato de transmitir en cada entrenamiento.

– ¿Cómo empezó tu aventura en el mundo del deporte?

– Llevo toda la vida haciendo deporte. Empecé por el fútbol, ténis, piscina... Mi padre siempre ha hecho atletismo, mi hermana también, hemos sido una casa de multideporte. Me lesioné en fútbol, de la rodilla, me rompí el ligamento cruzado y los dos meniscos. Me operaron, pero ya no podía volver a jugar a fútbol y tuve que buscar otra cosa. Empecé a andar en bici, pero me faltaba algo. Hacer deporte está muy bien, pero es que yo soy muy competitivo, lo necesito como el comer. Aunque el deporte no es solo es competición, sino una herramienta de superación personal. Me llamaba la atención algún arte marcial, pero vi un par de vídeos en redes sociales de gente pasando obstáculos, de carreras de OCR y quise probar. En Irun me apunté a la clase de prueba de obstáculos, del gimnasio Denontzat y desde entonces no he fallado.

– OCR que exactamente es...

– Obstacle Course Racing. Denon-tzat lo fundó mi entrenador, Asier Landart, con un par de socios. Él ha sido campeón de España de carreras de obstáculos y fundó un gimnasio en el que se pudieran hacer entrenamientos funcionales, pero también, practicar obstáculos de cara a las carreras.

– Así que probaste y te gustó.

– El primer día fue muy mal, la verdad (ríe). Pero me gusta porque mantengo esa sensación de ir a divertirme. Creo que he mejorado tantísimo porque voy con la mentalidad de que voy a jugar, a pasármelo bien. Para mí es como cuando iba al Camelot cuando era pequeño, pero claro, las capacidades físicas que tengo ahora me permiten hacer estas cosas a nivel más alto. Me canso como cuando de pequeño acababa reventado (ríe).

– Y lo de Ninja Warrior...

– Participo dentro de nada. Desde pequeño mi padre siempre lo ponía en la tele, he crecido viendo esos programas. Me parecía imposible que pudieran hacer esas pruebas. Estuve el año pasado viviendo en Ámsterdam y cuando volví, una chica del gimnasio, con la que no había coincidido antes, vio mis capacidades y me propuso apuntarnos. Yo siempre lo había pensado, quería esperar un poco para recuperarme de la rodilla, que la tengo tocada de nuevo e ir a por todo: Ninja Warrior, mi récord Guinness, a por la liga de carreras de obstáculos en categoría Elite... Pero no hay que correr apenas, de suspensión voy bien, así que vamos a probar. Eché el video casting a Ninja Warrior Francia, porque yo he estudiado allí y hablo francés bien y me seleccionaron. Fui a París, hice las pruebas físicas, las bordé y nada, me han cogido para la temporada nueve. Así que el día 24 ó 25 de marzo me voy a Cannes, el 26 tengo prueba de esfuerzo y el 27 ya las clasificaciones para pasar a la siguiente ronda.

– Para alguien que no haya oído hablar nunca de Ninja Warrior, ¿cómo lo explicarías?

– Yo digo que son como obstáculos de suspensión, vas colgándote de diferentes agarres que se mueven, que giran... Lo televisarán en la 1 francesa.

– ¿Cómo se prepara uno para esto?

– Pues sobre todo trabajando suspensión, la verdad y cardio también. Tenemos hora de inicio del entrenamiento de suspensión, pero no de salida (ríe). Y luego lo complemento con rocódromo, por ejemplo. Me he visto todas las rondas, todos los obstáculos... Luego me imagino que con las luces, la gente, las cámaras..., la cosa se complica. Y el premio el año pasado fue de 100.000 euros y un coche. Así que vas con mucha presión. No sé cómo saldrá, pero en cuanto a obstáculos de suspensión, no me da miedo ninguno. Yo los veo y sé que en mi gimnasio los pasaría todos volando. El problema es que habrá que gestionar bien la situación.

– Por otra parte has sido validado por Guinness para intentar batir dos récords...

– Fue el primer gran reto que me planteé a nivel deportivo y viendo mi mejoría subiendo cuerdas. En Irun ponen un árbol grande en la Plaza del Ayuntamiento y hace un par de años lo subí y no sentí nada de inseguridad. Así que investigué un poco y lo planteo para la subida de cuerda más alta del mundo, 100 metros. El réçord actual lo tiene un atleta de OCR, sudafricano, con 93 metros. Y ese mismo chico hizo los 50 metros de subida en cuerda más rápidos que se han registrado, en 3'19'' y eso también quiero intentar batirlo. Aunque no tengo fecha, todavía.