Galarza, Alzaga, Mitxelena, Busto y Gallardo en la plaza Ensanche. PRIETO

Irun

Denok Bat y Bidashop recuperan el Festival Internacional de Brass Band

La cita, que se celebrará durante tres días, contará con cinco bandas que recorrerán las calles de la ciudad el sábado 25

E. Prieto

Irun

Miércoles, 15 de octubre 2025, 20:50

Comenta

Ha pasado más de una década del Festival de Brass Band que se celebró en la ciudad los días 13 y 14 de junio de ... 2015. La intención era repetir experiencia anualmente, tal y como reconocieron entonces desde Bidashop en la puesta de largo de aquella cita, pero no ha sido hasta 2025 cuando hosteleros y comerciantes se han animado a recuperar el evento. «Llevábamos un tiempo pensando en retomarlo porque fue un acierto y lo disfrutamos todos muchísimo», explicó Eneko Mitxelena, presidente de la asociación Denok Bat. «Es un regalo de los hosteleros que hemos preparado para la ciudadanía».

