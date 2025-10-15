Denok Bat y Bidashop recuperan el Festival Internacional de Brass Band

Ha pasado más de una década del Festival de Brass Band que se celebró en la ciudad los días 13 y 14 de junio de ... 2015. La intención era repetir experiencia anualmente, tal y como reconocieron entonces desde Bidashop en la puesta de largo de aquella cita, pero no ha sido hasta 2025 cuando hosteleros y comerciantes se han animado a recuperar el evento. «Llevábamos un tiempo pensando en retomarlo porque fue un acierto y lo disfrutamos todos muchísimo», explicó Eneko Mitxelena, presidente de la asociación Denok Bat. «Es un regalo de los hosteleros que hemos preparado para la ciudadanía».

La presentación del 'Irun International Brass Band Festival' celebrada en la plaza del Ensanche contó con la asistencia de la delegada de Cultura, Nuria Alzaga, que puso en valor «el esfuerzo y el trabajo» de los organizadores para sacar adelante la iniciativa. «Abren las puertas de sus negocios todos los días y todavía son capaces de trabajar en una apuesta de este tipo. Es para darles la enhorabuena», destacó.

Cuándo Del 24 al 26 de octubre. Organizado por las asociaciones Denok Bat y Bidashop, con la colaboración del Ayuntamiento y Protección Civil.

Bandas participantes 'Ni para ti ni para mí' (Valencia), 'Melomanía' (Valencia), 'Babosa' (Portugal), 'La Asamblea de Majaras' (Toledo) y 'El Puntillo Canalla' (Segovia).

Viernes 24 a las 21.30 en el Café Irun, acto inaugural con todas las bandas. A continuación, jam session abierta al público, con la participación de músicos y aficionados.

Sábado 25 de 12.00 a 14.30, rutas de mañana. Desde el centro hasta San Miguel, Behobia, Anzaran, Pío XII, Santiago, Dunboa o Juan Vollmer, entre otros. De 19.00 a 21.30, música en calles y terrazas.

Domingo 26 A las 12.00, en la plaza del Ensanche, actuación frente al jurado y clausura.

Para aquellos que no estén familiarizados con las brass band, los impulsores del festival explicaron que «a nivel de calidad musical es brutal, es un espectáculo que vale la pena. Musicalmente es más completa que una txaranga porque abarca más estilos, instrumentos e integrantes». Las formaciones participantes aportarán estilos que van desde el funk al jazz pasando por la música popular reinterpretada con instrumentos de viento y percusión.

La clausura, en el Ensanche

El evento se celebrará del 24 al 26 de octubre con la presencia de cinco bandas: 'Ni para ti ni para mí' y 'Melomanía', procedentes de Valencia, 'Babosa' de Portugal, 'La Asamblea de Majaras' de Toledo y 'El Puntillo Canalla' de Segovia. Cada una de ellas interpretará dos temas en el acto inaugural previsto para el viernes 24 (21.30) en el Café Irun, que incluirá una jam session abierta al público.

El sábado 25 será el día grande, con rutas de mañana y tarde que recorrerán gran parte de la localidad. Ya el domingo, la plaza del Ensanche acogerá desde las 12.00 la actuación final de cada banda frente al jurado y una clausura del festival.