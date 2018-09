El delegado de Hacienda reitera que la propuesta de modificación de créditos se envió a los grupos «en junio» Páez asegura que «no voy a entrar en polémicas estériles», en alusión a las declaraciones del portavoz de SPI, pero que «lo que no voy a permitir son las mentiras» M.A.I. IRUN. Viernes, 28 septiembre 2018, 00:24

El delegado de Hacienda, Miguel Ángel Páez, ha respondido a las declaraciones de David Soto, portavoz de Sí Se Puede Irun, sobre la modificación de créditos que presentó el primero esta semana.

Según concretó Páez, la que dio a conocer este lunes en rueda de prensa era «una segunda propuesta de modificación de créditos, que detallaba las acciones propuestas desde el Gobierno municipal para los casi tres millones de euros disponibles que hay, gracias al remanente positivo del ejercicio anterior. Parte de ese remanente», recordó el delegado, «ya fue aprobado en plenos anteriores para la puesta al día de las valoraciones de los puestos de trabajo del personal municipal, así como para diferentes proyectos urgentes como la conexión peatonal para acceder a las piscinas de San Marcial -Txingudi, la estabilización del muro de Darío de Regoyos o la reforma del frontón Uranzu».

Para el resto de remanente, se elaboró una propuesta que el delegado reiteró haber trasladado a los grupos el pasado mes de junio de cara a atender sus peticiones. Páez había afirmado este lunes que «ante la nula respuesta de los grupos y como el calendario avanza, se ha elaborado una nueva propuesta de modificación que ya se llevó a la comisión de Hacienda».

Sin propuestas

«Por eso», afirmó ayer el delegado, «no voy a entrar en polémicas estériles ni guerrillas políticas o faltas de respeto, que es lo que le gusta al portavoz» de Sí Se Puede Irun. «Pero lo que no voy a permitir son las mentiras», subrayó Páez. «Por eso quiero dejar claro que la propuesta ya se les pasó en el mes de junio, que me reuní con cada portavoz de cada grupo, que no hemos recibido ni una sola propuesta por parte de ningún grupo y que hemos puesto en marcha la tramitación para cumplir los plazos y llevarla a pleno cuanto antes».

En este sentido, Miguel Ángel Páez aseguró que no tendrán «ningún problema» en que se celebre un pleno extraordinario, como anunció ayer David Soto que su grupo intentaría. «Nadie ha hablado de la aprobación en el pleno ordinario de octubre, solo el señor portavoz, el señor Soto, que se lo dice todo él mismo».

El delegado de Hacienda sí se refirió «a la posibilidad de gestión de las partidas presentadas», asegurando que «la mayoría de las propuestas que el Gobierno presenta son factibles, porque se trata de acciones que pueden llevarse a cabo o iniciarse con cierta celeridad por su naturaleza o por tener ya los proyectos redactados».

Miguel Ángel Páez concluyó afirmando que «efectivamente», si SPI «se saca de la chistera acciones que tienen que empezar de cero será difícil que se activen en dos meses».