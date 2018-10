La Corporación vota mañana ampliar el presupuesto municipal en 2,8 millones El dictamen del Gobierno recoge varias de las propuestas que SPI, PNV y EH Bildu presentaron conjuntamente, pero no fue suficiente para que estos grupos apoyaran elevarlo ante el Pleno IÑIGO MORONDO IRUN. Jueves, 25 octubre 2018, 00:34

El Pleno de la Corporación celebra mañana a las 9.30 horas su sesión ordinaria del mes de octubre, una cita abierta para todos los ciudadanos y que, como es habitual, podrá seguirse en directo a través de la señal de Teledonosti.

En el encuentro de mañana, entre otras cosas, se someterá a votación una modificación del presupuesto que supondrá la incorporación de 2,8 millones a las cuentas municipales e incluirá la consignación de un gasto de otros 3,1 millones para el año próximo. Es la fórmula que el Gobierno socialista ha encontrado para tratar de aunar su propuesta inicial de modificación de créditos y la alternativa que firmaron conjuntamente SPI, PNV y EH Bildu, que respetaba algo más del 40% de la original, pero modificaba el gasto de casi el 60% de los 2,5 millones dispuestos. Aún más, ya con las negociaciones abiertas, los tres grupos sumaron un nuevo paquete de actuaciones en barrios por valor de otros 250.000 euros.

El lunes, en la Comisión de Hacienda, el delegado de Hacienda, Miguel Ángel Páez, planteó el dictamen para elevarlo a Pleno «y los representantes de SPI, PNV y EH Bildu votaron en contra», contó ayer en una rueda de prensa la concejal del PP, Muriel Larrea, presente en la comisión, en la que hay cuatro representantes socialistas, dos del PNV, y uno de SPI, EH Bildu y PP. «Nuestra intención era abstenernos porque hemos hecho una única enmienda, de gran cuantía eso sí, y el delegado nos dijo que no podía atenderla, pero no íbamos a votar en contra de que se activaran casi tres millones de euros para mejorar la ciudad. Pero -continuó la concejal popular- al ver que esos tres grupos iban a votar en contra decidimos cambiar el voto para que la modificación del presupuesto no se bloqueara».

Larrea no puede entender que «después de estar quejándose durante meses porque el Gobierno tenía el dinero guardado en un cajón, ellos voten para que siga guardado», más aún, «cuando la propuesta del Gobierno recoge gran parte de sus partidas. Pero no sólo eso. Es que cuando llegue a Pleno vamos a poder votar todas las enmiendas y la oposición tenemos mayoría».

«No conocen las normas»

En el Grupo Popular consideran que el problema que tienen SPI, PNV y EH Bildu es que «querían elevar su propuesta. A estas alturas del mandato, aún no conocen las reglas del juego. En la administración, todo está reglado y no puedes ir diciendo a la gente que vas a hacer cosas que, en realidad, no puedes hacer. Porque en la oposición somos mayoría, pero no tenemos la Alcaldía y las normas dicen que es el Gobierno quien gobierna, no la oposición». En el caso de la modificación de créditos, «el Gobierno hace la propuesta y la oposición la enmienda. Se negocia y el Gobierna eleva a Pleno un dictamen y allí se debate junto a las enmiendas y cada uno decide si lo apoya, se abstiene o vota en contra. Lo demás -afirmaba la concejal- es intentar engañar a la gente. SPI, PNV y Bildu nos dicen que no somos oposición. Lo que ocurre es que hacemos oposición conforme a las normas. Si en el cuarto año del mandato aún no sabes cuáles son, apaga y vámonos».