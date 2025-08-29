Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Nagusia, Salinas, Álvarez, Nogués y Tino Zamora, en la presentación de la programación.

Irun

Conferencias, una exhibición y un acto institucional recordarán la ocupación de 1936

El 5 de septiembre se cumplen 89 años de la toma de Irun por parte de las tropas franquistas, «el hecho que marcó el devenir de la ciudad»

Xabier De la Linde

Xabier De la Linde

Irun

Viernes, 29 de agosto 2025, 20:44

Un acto institucional, una exposición y cinco conferencias componen el «nutrido programa» confeccionado por el Ayuntamiento y demás entidades colaboradoras con motivo de la 89 ... aniversario de la ocupación de Irun por las fuerzas franquistas, que tuvo lugar el 5 de septiembre. Ese día, precisamente, se celebrará un acto de «recuerdo y homenaje» a las personas fallecidas durante la toma, a las 12.00 en la plaza San Juan. Además de la ciudadanía, está previsto que la alcaldesa, Cristina Laborda; el delegado de Memoria Histórica, Gorka Álvarez, y asociaciones memorialistas de la ciudad estén presentes el próximo viernes.

