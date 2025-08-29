Conferencias, una exhibición y un acto institucional recordarán la ocupación de 1936

Un acto institucional, una exposición y cinco conferencias componen el «nutrido programa» confeccionado por el Ayuntamiento y demás entidades colaboradoras con motivo de la 89 ... aniversario de la ocupación de Irun por las fuerzas franquistas, que tuvo lugar el 5 de septiembre. Ese día, precisamente, se celebrará un acto de «recuerdo y homenaje» a las personas fallecidas durante la toma, a las 12.00 en la plaza San Juan. Además de la ciudadanía, está previsto que la alcaldesa, Cristina Laborda; el delegado de Memoria Histórica, Gorka Álvarez, y asociaciones memorialistas de la ciudad estén presentes el próximo viernes.

Newsletter

Fue el propio Álvarez quien presentó este viernes las actividades previstas para las dos próximas semanas. Junto a él también estuvieron representantes de algunas de las entidades que tomarán parte en el programa como Koldo Nagusia (Antxeta Irratia), Koldo Salinas (Kepa Ordoki Elkartea) y María José Nogués (Asociación Republicana Irunesa).

Del 2 al 7 Exposición 'El Puente de la memoria de las personas exiliadas' en el Puente Avenida.

Martes 2 Conferencia sobre el Batallón de Gernika, de la mano de Franck Dolosor.

Miércoles 3 Conferencia 'Irun, encrucijada en tiempos convulsos', por parte de Koldo San Sebastián.

Jueves 4 Conferencia 'La defensa de Irun', con Jon Hernández y Miguel Usabiaga.

Viernes 5 Acto institucional en la plaza San Juan, a las 12.00.

Martes 9 Conferencia 'Irundarras en el Valle de los Caídos', de la mano de Pelli Lekuona.

Jueves 11 Conferencia 'Bombardeos en Euskadi', con Koldos Salinas y Xabier Irujo.

Las conferencias serán en distintos días pero en el mismo lugar y a la misma hora: en el Centro Cívico Palmera Montero, a las 19.00. La primera, el 2 de septiembre, correrá a cargo del Franck Dolosor, que repasará el papel de los combatientes vascos en el Batallón Gernika, grupo sobre el que el periodista labortano acaba de publicar un libro. «Es llamativa la cantidad de irundarras que participaron en el batallón (23 en total) y lo más importante, que fue Kepa Ordoki quien comandó el grupo de gudaris», añadió Álvarez. Precisamente, Peli Lekuona, de la asociación Kepa Ordoki, ofrecerá el día 9 una sesión íntegramente en euskera sobre los 24 irundarras que permanecen enterrados en El Valle de Cuelgamuros, antes conocido como Valle de los Caídos.

Las cinco conferencias tendrán lugar en el Centro Cívico de Palmera Montero, a las 19.00 y con entrada libre«Es importante conocer nuestra historia reciente para tratar de entender situaciones que se están dando hoy en día»

Antes, los días 3 y 4, habrá otras dos conferencias en las que se analizará el papel que tuvo la muga y la ciudad fronteriza en el contexto de la Guerra Civil. En la primera estará Koldo San Sebastián, mientras que en la segunda participarán Jon Hernández y Miguel Usabiaga, de la Asociación Republicana Nicolas Guerendiain.

La última charla será el día 11, en el que el propio Salinas y Xabier Irujo, de forma telemática desde Reno (EEUU), hablarán sobre los bombardeos que sufrió Euskadi durante el conlficto bélico, incluidos los que asolaron Irun.

Por otro lado, durante la próxima semana Antxeta Irratia expondrá sobre el Puente Avenida las fotos y los testimonios de 12 personas exiliadas, dando así «otro paso más» en el compromiso de la radio comunitaria con la memoria histórica e invitando a la ciudadanía a reflexionar. Además, todas las tardes, de 17.00 a 19.00, habrá una audición pública con los testimonios de las personas protagonistas.

«Dignidad y orgullo»

El delegado de Memoria Histórica subrayó la importancia de «conocer nuestra historia más reciente para tratar de entender, aunque sean inasumibles, situaciones que se están dando en nuestro entorno». Del mismo modo, calificó la ocupación de Irun de 1936 como el «hecho que marcó el devenir de la ciudad en el siglo XX» y afirmó el compromiso del Consistorio en «velar por los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición».

Por su parte, Nogués lamentó que «el concepto de 'La batalla de Irun'» no tenga la importancia que debería tener, aunque aseguró que recordarán la efeméride con «dignidad y orgullo». Además, reivindicó el protagonismo que tuvieron las mujeres irundarras «tanto en la retaguardia como en el frente».

Por último, Salinas manifestó que «el bombardeo de Irun fue terrible», un aspecto que, asegura, «se ha quedado en el olvido». Por ello, animó a la ciudadanía a que acuda a las conferencias para que «tengan una pequeña idea de lo que pasó durante los bombardeos».