Bailarines de Dantzaz interpretan una de las piezas del espectáculo.

Irun

La compañía Dantzaz representa el espectáculo 'Hona' en el Amaia

La función de danza contemporánea tendrá lugar este sábado y las entradas están a la venta en los canales habituales

M. A. I.

Irun

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:26

La compañía Dantzaz lleva su espectáculo 'Hona' al escenario del Amaia, en una función que tendrá lugar este sábado a las 19.00 horas. ... Las entradas tienen un precio de 8,5 euros y están a la venta en irun.org/entradas y en la Oficina de Turismo.

