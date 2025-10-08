La compañía Dantzaz representa el espectáculo 'Hona' en el Amaia

IrunLa compañía Dantzaz representa el espectáculo 'Hona' en el Amaia
La función de danza contemporánea tendrá lugar este sábado y las entradas están a la venta en los canales habituales
M. A. I.
Irun
Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:26
La compañía Dantzaz lleva su espectáculo 'Hona' al escenario del Amaia, en una función que tendrá lugar este sábado a las 19.00 horas. ... Las entradas tienen un precio de 8,5 euros y están a la venta en irun.org/entradas y en la Oficina de Turismo.
Esta representación de danza contemporánea conjuga la juventud de sus intérpretes con la creatividad de coreógrafos internacionales de renombre. Cada pieza de 'Hona', explican desde la compañía, «ofrece una experiencia única y se adentra en temas profundos como el abismo, el misterio, la respiración, lo comunitario y la libertad».
Dantzaz, fundada en 2002 y con sede en Errenteria, se caracteriza por su colaboración tanto con artistas locales como internacionales y es miembro de la red EDN (European Dance Development Network). Sus giraspresentan un repertorio variado de producción propia que muestra la actualidad de la creación coreográfica actual en Europa.
Mañana, PausoK
La de Dantzaz no es la única propuesta de danza contemporánea que llega este fin de semana al Amaia: dentro de las actividades en torno al Día del Euskera, PausoK Dance Studio ofrece mañana viernes el espectáculo 'Euskara dantzatzen'. Las y los bailarines de la escuela interpretarán temas de la actual escena musical en euskera. Las entradas son gratuitas y pueden solicitarse en los canales habituales.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión