La compañía Dantzaz representa el espectáculo 'Hona' en el Amaia

La compañía Dantzaz lleva su espectáculo 'Hona' al escenario del Amaia, en una función que tendrá lugar este sábado a las 19.00 horas. ... Las entradas tienen un precio de 8,5 euros y están a la venta en irun.org/entradas y en la Oficina de Turismo.

Esta representación de danza contemporánea conjuga la juventud de sus intérpretes con la creatividad de coreógrafos internacionales de renombre. Cada pieza de 'Hona', explican desde la compañía, «ofrece una experiencia única y se adentra en temas profundos como el abismo, el misterio, la respiración, lo comunitario y la libertad».

Dantzaz, fundada en 2002 y con sede en Errenteria, se caracteriza por su colaboración tanto con artistas locales como internacionales y es miembro de la red EDN (European Dance Development Network). Sus giraspresentan un repertorio variado de producción propia que muestra la actualidad de la creación coreográfica actual en Europa.

Mañana, PausoK

La de Dantzaz no es la única propuesta de danza contemporánea que llega este fin de semana al Amaia: dentro de las actividades en torno al Día del Euskera, PausoK Dance Studio ofrece mañana viernes el espectáculo 'Euskara dantzatzen'. Las y los bailarines de la escuela interpretarán temas de la actual escena musical en euskera. Las entradas son gratuitas y pueden solicitarse en los canales habituales.