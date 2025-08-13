Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Escaparate del comercio Muebles José Antonio de Irun. MUGAN IRÚN

Adiós a un popular comercio de Gipuzkoa tras casi cuatro décadas de trayectoria: «Estamos muy agradecidos»

Los propietarios del establecimiento han querido despedirse de clientes y amigos con un emotivo mensaje

J.M.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:11

La asociación de comercio, hostelería y servicios Mugan de Irun ha dado a conocer esta semana el reciente cierre de un histórico establecimiento de la localidad tras casi cuatro décadas de actividad en la ciudad fronteriza.

Se trata de Muebles José Antonio, ubicada en la Avenida Euskal Herria del municipio y que bajó su persiana de forma definitiva el pasado 31 de julio tras 36 años de trayectoria en el comercio local.

No obstante, antes de la liquidación por cierre, los responsables del establecimiento quisieron despedirse de los clientes y vecinos que a lo largo de todos estos años les han acompañado en esta aventura personal y profesional con un mensaje de agradecimiento por el apoyo recibido durante este tiempo.

«Estamos muy agradecidos a nuestros clientes, a los cuales, a lo largo de estos 36 años hemos intentado atender lo mejor posible. Además, con muchos hemos pasado a ser amigos. ¡Muchísimas gracias!».

Según ha publicado Mugan en sus redes sociales, Muebles José Antonio sigue atentiendo por el momento las entregas pendientes y respondiendo al teléfono por si alguien necesita algo del stock restante.

«Desde aquí, nuestro reconocimiento por su dedicación, cercanía y por formar parte de la historia comercial de Irun», han agradecido en su publicación.

