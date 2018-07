Chapuzones al aire libre Niños y adultos, desde la apertura del nuevo espacio deportivo el 11 de julio, disfrutan de la actividad en torno al agua. / FOTOS: F. DE LA HERA Las nuevas piscinas han causado buena impresión en sus primeros días de actividad, pero algunos valoran que «todavía faltan pequeños detalles para que estén a punto» EKAITZ RETAMOSA IRUN. Sábado, 21 julio 2018, 00:50

El 11 de julio se inauguraron las nuevas piscinas municipales, ubicadas en el espacio que anteriormente era ocupado por el Club de Tenis Txingudi. Desde entonces, en la medida que el tiempo lo ha permitido, han sido numerosas las visitas que ha tenido el nuevo ámbito deportivo.

El espacio de las dos piscinas, la zona de juego de agua y los más de 2.000 m2 de zona verde cumplen con una de las peticiones que Irun venía solicitando en los últimos años. Con esta nueva obra, la ciudadanía tiene desde hace más de una semana el área deportiva donde disfrutar y refrescarse de los calores del verano.

Estas nuevas instalaciones han tenido buena acogida por parte de los usuarios. «Es magnífico», apuntaba Ignacio sobre el espacio de San Marcial-Txingudi. «El vestuario es amplio y, sobre todo, muy cómodo para los niños», añadía. «Lo bueno es que tienes la opción de estar todo el día y puedes salir y entrar cuando quieras», valoraba cuando se disponía a repetir con su familia la experiencia del chapuzón de la semana anterior.

Iñaki suscribía las palabras de Ignacio sobre las instalaciones: «Están muy bien, todo es muy cómodo», pero apuntaba que «quizás para Irun sea algo pequeño». Es ineludible comparar este nuevo espacio deportivo con otros similares de otras ciudades. «Las piscinas de Hernani son más completas y más baratas», ponía de ejemplo Nerea. Ante esta cuestión, el Ayuntamiento responde que «las tarifas de esta instalación se alinean o incluso son más baratas que otras piscinas al aire libre más conocidas del territorio».

Otra de las peticiones de algunos usuarios del espacio San Marcial-Txingudi es la adjudicación del bar. «Con las jornadas de calor que ha habido en los últimos días, la echo en falta», decía Marina. Ya que todo apunta a que este verano no estará preparado para su apertura.

«No me parece desorbitado»

Ante la demanda por parte de la ciudadanía pidiendo una reducción de precios, el Ayuntamiento ha respondido a esta petición y ha aprobado unas tarifas que están a la espera de su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa para entrar en vigor.

Así, se incorpora a las personas perceptoras de RGI dentro del apartado relativo a tarifas reducidas, donde ya están contemplados colectivos como personas jubiladas, personas en situación de desempleo o con diversidad funcional (3,60 euros el día si es abonado) y se establece un nuevo precio de medio día, de 16.00 a 20.00 horas, con un descuento del 50% en cada tarifa de día.

Pepi, antes de esta reducción de precios, comentaba que «para una jubilada, pagar 4,50 euros me parece muy caro. No podemos estar todos los días aquí, te dejas medio sueldo».

Después de darse un pequeño chapuzón, Cristina comparaba los precios de las nuevas piscinas con otra actividad: «Voy al cine y me cuesta 8 euros ver una película que dura alrededor de una hora y media. Aquí he pagado 6,75 y puedo estar todo el día, por lo que no me parece desorbitado y no comparto las quejas que hay sobre las tarifas».

En cuanto a los últimos detalles que faltan por rematar, Cristina añadía que «a veces vas con el reloj a la contra. Si esperan a tener todo bien rematado para inaugurarla, igual la abren después del verano». Zanjaba diciendo que «personalmente no me importa que hayan llegado justos. Yo he venido a nadar y puedo nadar».

Autobús lanzadera

Otra de las cuestiones es cómo llegar a las instalaciones de San Marcial-Txingudi. El Ayuntamiento puso en marcha un autobús lanzadera para cubrir ese pequeño tramo que hay desde el cementerio de Blaia hasta las piscinas municipales.

Como apoyo a la L-3, el servicio de autobús lanzadera que conecta el parking del cementerio de Blaia con las piscinas está en circulación todos los días de forma continua, de 12.00 a 13.45 y de 16.00 a 20.15. De esta forma, quien quiera subir andando o en coche hasta el aparcamiento de Blaia, podrá después cubrir el último tramo en autobús de forma gratuita.

Este nuevo servicio surge para contrarrestar la falta de un camino protegido hasta las instalaciones de San Marcial-Txingudi. Ante esta situación, Ainhoa se quejó al Ayuntamiento de los horarios y el servicio del autobús lanzadera: «Me llamaron la atención por ir andando con mi grupo de niños y hoy hemos tenido que esperar 20 minutos al autobús, hasta que, al final, hemos tenido que volver a ir a pie».

Chapuzones de todas las edades en la semana y media que llevan las nuevas piscinas en funcionamiento. Buen plan de verano en Irun.