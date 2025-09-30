Catorce empresas de Irun y Hondarribia participan en Bidasoa Digitala

Catorce empresas de Irun y Hondarribia han participado en una nueva edición del programa Bidasoa Digitala. Impulsada por Bidasoa activa con la colaboración de la ... Diputación Foral de Gipuzkoa, la iniciativa está orientada a la transformación digital de las pymes (pequeñas y medianas empresas) y, específicamente, a mejorar su competitividad mediante el uso estratégico de los datos y la implantación de las soluciones digitales. La iniciativa ha contado con la colaboración de Ieteam Consultores, especialiados en procesos de transformación empresarial.

Seis de las empresas participantes han realizado el itinerario completo del programa, que contempla un diagnóstico de la madurez digital, la elaboración de una hoja de ruta para optimizar la gestión de los datos o el diseño de proyectos con soluciones digitales adaptadas a sus necesidades, entre otras acciones: son Plásticos Lezo, Moldes y Mecanizados Hemen, Mármoles Oiasso, AiAdek, Bravo Logistic y Sellex. Otras ocho empresas (Pulimentos Metálicos Txingudi, Indart3D, Sacytrans, Fepako Protección, Placisa, Forest Pionner, Irundin y Puertas Olamendi) que ya habían participado en ediciones anteriores de Bidasoa Digitala han contado con un seguimiento dirigido a analizar el avance de sus proyectos y, en su caso, de la reformación de los mismos. Cinco de las empresas ya han dado pasos para materializar dichos proyectos.

Este martes, la presidenta de Bidasoa activa, Nuria Alzaga, y la vicepresidenta, Estitxu Urtizberea, han acudido a Ficoba, donde se ha celebrado una de las sesiones de Bidasoa Digitala. A través de este programa, ha subrayado la primera, «reafirmamos nuestro compromiso de acompañar a las pequeñas y medianas empresas de la comarca en su proceso de digitalización. Sabemos que la correcta festión del dato es hoy una ventaja competitiva y queremos que nuestras pymes estén preparadas para afrontar ese reto con éxito». Por su parte, Urtizberea ha asegurado que Bidasoa Digitala «es un claro ejemplo de cómo la colaboración público-privada genera un impacto real en el tejido económico local. Acompañar a las empresas en la transformación digital significa garantizar su sostenibilidad y capacidad de adaptación en un entorno cada vez más exigente».