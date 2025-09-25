La campaña BidaSOS 2030 ha incorporado más de 3.400 hogares a la recogida selectiva de orgánico

Servicios de Txingudi puso en marcha hace tres años la iniciativa BidaSOS 2030, una campaña con una oficina itinerante y un equipo de educadores ambientales ... que, puerta a puerta, comercio a comercio, daban a conocer a la población las ventajas (medioambientales y económicas) asociadas a la participación en la recogida selectiva de los residuos orgánicos.

La campaña se ha venido desarrollando por barrios en Hondarribia e Irun en estos últimos tres ejercicios y aunque aún quedarán para 2026 las últimas zonas, los efectos del proyecto son evidentes y están comprobados. Al paso de BidaSOS 2030, los barrios pasan de entorno a un 55% de la población apuntada al contenedor marrón a, aproximadamente, un 70%. Eso tiene su traslado a los números de recogida en kilos de materia orgánica recogida, que vienen creciendo entre un 4% y un 5% estos últimos años. «Es difícil atribuir cuanto del incremento se debe a esta campaña y cuánto a otras acciones con grandes generadores, con hostelería...», apuntó Valentín González, responsable de Residuos de Servicios de Txingudi.

prácticamente, es la tasa de recogida selectiva en la comarca Las exigencias de la Unión Europea establecen el 55% para 2025, el 60% para 2030 y el 65% para 2035. Aunque las directivas hablan de reciclaje, no de recogida separada, a nivel local la referencia sólo puede medirse en la cantidad de residuos que se recogen separadamente para su reciclaje posterior. En 2023, tras años sin mejora e incluso con alguna mínima caída, la tasa llegó a estar por debajo del 54%.

«Lo que sí tenemos claro es que pusimos en marcha la campaña tras varios años en los que el porcentaje de recogida selectiva no variaba y necesitábamos darle un impulso». Leire Zubitur, gerente de Servicios de Txingudi, recordaba que «lo que nos marca Europa, lo que exige la legislación, es que para 2030 estemos en un 60%, pero en Gipuzkoa, que siempre hemos sido ambiciosos en la gestión de los residuos, nos hemos marcado el reto de llegar al 70% en el conjunto del territorio para esa fecha».

Con la campaña BidaSOS la mejora se está notando, sobre todo, en el número de apuntados. Aquí sí, la mejora es indiscutiblemente aplicable a la tarea informativa a pie de calle. Cada barrio que se visita da el salto «y en el conjunto de la comarca hemos pasado del 52% de los hogares apuntados al 68%», indicaba la presidenta de la Mancomunidad y alcaldesa de Irun, Cristina Laborda. «De algo más de 17.500 inscritos a 21.000. Más de 3.400 nuevas viviendas que se han sumado al contenedor marrón entre Irun y Hondarribia». El 90% ha usado el contenedor alguna vez (es decir que el 10%, nunca) y en torno al 80% son usuarios habituales.

Ahora en San Miguel

BidaSOS 2030 cierra el año en San Miguel, Anzaran y El Pinar, con los educadores ambientales recorriendo los tres barrios y la oficina itinerante instalada en la plazoleta donde se encuentran las calles Hondarribia, Bera y Lucas de Berroa (10.30 a 14.00 y 16.30 a 20.00 entre semana y de 09.00 a 14.00 los sábados). «El objetivo es pasar del 55% de hogares inscritos actuales a un 70%», señaló Laborda.

Será la última parada de este año y el recorrido completo por la comarca «terminará el año que viene», adelantó Zubitur. «Tendremos qué ver luego de qué manera seguimos, pero está claro que la cercanía de esta campaña está ayudando a la gente a participar en la recogida en el contenedor marrón y tendremos que seguir de alguna manera, igual no tanto poniendo el foco en que la gente se apunte como en que una vez apuntada se anime a participar activamente. Tenemos comprobado que es difícil cambiar el hábito, pero que una vez que se empieza a hacer, se consolida».