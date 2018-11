La calle Lapice y el edificio de inmigración entran en el proyecto de presupuestos de 2019 Edificio de inmigración, en el barrio San Miguel. / F. DE LA HERA Los grupos de la oposición tienen hasta el 24 de diciembre para presentar enmiendas y se prevé que el pleno de presupuestos se celebre en la segunda quincena de enero El Gobierno municipal destaca «el aumento del gasto social» en su borrador de las cuentas JOANA OCHOTECO IRUN. Martes, 27 noviembre 2018, 00:38

El proyecto de presupuestos que ha elaborado el Gobierno municipal para 2019 supera los 77 millones de euros. El delegado de Hacienda, Miguel Ángel Páez, presentó ayer el borrador que se dio a conocer el viernes a los grupos municipales y que se someterá a consideración del pleno, previsiblemente, en la segunda quincena de enero.

El delegado afirmó que el presupuesto propuesto para el año que viene «tiene capacidad de ingreso» y refuerza «las políticas sociales, una actuación prioritaria». Asimismo, destacó que un año más el Ayuntamiento «no recurrirá a nuevos créditos».

Anuales Reurbanización de la calle Lapice 740.000 euros. Reparación de la fachada del edificio de inmigración 500.000 euros. Campaña de asfaltado 375.000 euros. Urbanización de la parcela de la antigua subestación eléctrica de Larreaundi 340.000 euros. Campaña de mejora de ejes peatonales 250.000 euros. Conexión peatonal entre Ventas y Urdanibia-Jaizubia 250.000 euros. Propuesta de los presupuestos participativos. Compromisos plurianuales Construcción del local municipal en el solar de San Juan 1.270.000 euros en 2019, y sendas partidas de 3.365.000 euros en 2020 y 2021. Ronda Sur 1.500.000 euros, que se suman a los 100.000 de 2018 más 965.697 en 2020. Cubierta de Artaleku 210.000 euros, que se suman a los 900.000 ya invertidos. Rehabilitación de Ikust Alaia 650.000 euros en 2019, que completan los 450.000 de 2018. Promoción de VPO y alquiler 350.000 euros el año que viene. En ejercicios anteriores se han invertido 1.050.000 euros.

El aumento de la capacidad de ingreso se debe, principalmente, «a la asignación del fondo foral de financiación municipal, que ha sido superior a la previsión que inicialmente se fijó». No obstante, Miguel Ángel Páez explicó que el borrador de presupuestos se ha elaborado con la «prudencia» como criterio general. Esto no significa que no haya nuevas inversiones «que consideramos necesarias, muchas de ellas solicitadas por la ciudadanía».

En ese capítulo de inversiones destacan actuaciones como la reurbanización de la calle Lapice, la renovación de la fachada del edificio de inmigración de San Miguel y la urbanización de la parcela que ocupaba la antigua subestación de Larreaundi; además de propuestas surgidas del proceso de presupuestos participativos, como la ejecución de una conexión peatonal entre Ventas y Urdanibia-Jaizubia y la construcción de un carril bici entre Puiana y el Hospital. Hay también inversiones plurianuales, entre las que se encuentra la partida prevista para la Ronda Sur, la reurbanización del vial de Gazteluzahar o la renovación de la cubierta de Artaleku. Una de las de mayor cuantía (más de un millón de euros de un total de ocho, que se completarían en 2020 y 2021) está destinada a iniciar la construcción del nuevo edificio municipal de la plaza San Juan, en el solar situado en un lateral del ayuntamiento.

«Diálogo y negociación»

El delegado quiso destacar el aumento, de un 20%, del gasto social de este proyecto de presupuestos: se distribuye en partidas destinadas a recursos «para las personas que más necesitan alguna atención o prestación por parte de los servicios sociales municipales». A las ayudas de emergencia social, por ejemplo, se destinarán «más de 635.000 euros». El incremento en el gasto social se explica también debido a la apertura de recursos como el centro Zubia.

Una vez presentado el borrador a los grupos municipales, estos tienen de plazo hasta el 24 de diciembre para presentar sus enmiendas. El delegado manifestó su deseo de que pueda darse «un ejercicio de entendimiento y pacto. Espero que haya diálogo y negociación». Según adelantó, la previsión es que el pleno de presupuestos se celebre durante la segunda quincena de enero.