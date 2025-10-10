Bienvenidos al rincón «más santiaguero del Camino del Norte» Irun y su entorno acogen este fin de semana el encuentro 'El bordón del peregrino', que se inició ayer con un acto de recimiento en Ficoba

Irun es capital jacobea este fin de semana con la celebración del encuentro 'El bordón del peregrino' que ha traído a la ciudad a 150 miembros de asociaciones jacobeas del Estado. Ficoba acogió ayer el acto de bienvenida a todos esos peregrinos y voluntarios de sus respectivas entidades que tienen como anfitriones a Jakobi, la asociación jacobea local.

A pocos metros del ferial se ubica el puente de Santiago, «primera concha de vieira de los Caminos del Norte de Santiago», recordó en la presentación Gontzal Iñarra, miembro de Jakobi. A un kilómetro, «el barrio de Santiago», y sólo un poco más lejos, «la ermita de Santiagotxo» de Hondarribia: «rincón más santiaguero que este, difícil que se encuentre en todo el Camino del Norte».

La que se celebra en Irun es la XXIV edición de este encuentro que, recordó Josin Galzakorta, presidente de Jakobi, «representa los valores esenciales del hermanamiento de las asociaciones jacobeas. Subraya la importancia de apoyarse mutuamente, y de mantener vivos los valores que estas asociaciones representan». El bordón o bastón del peregrino es emblema de las jornadas, y su traspaso desde Jakobi a la entidad que lo custodiará en 2026 (la Asociación del Cagigal de Güemes, en Cantabria), pondrá mañana domingo el cierre al encuentro.

Antes, los invitados tendrán ocasión de conocer Irun y su entorno: la alcaldesa, Cristina Laborda, se sumó a esa bienvenida a «una ciudad de paso, sí, pero también de acogida y convivencia. Nos alegra y enorgullece teneros aquí». Agradeció a todas las asociaciones su «trabajo altruista. Sois la voz viva de una tradición milenaria».

Este año, apuntó Laborda, «son casi 8.000 las personas que han dado en Irun su primer paso» hacia Santiago. La relevancia de Irun en la ruta jacobea se va a plasmar mediante la colocación de un mojón oficial del Camino de Santiago, anunció ayer la alcaldesa: el símbolo estará en el jardín junto al Puente Avenida, punto de acceso al Camino del Norte, la vía que históricamente comienza en la ciudad y conecta con Santiago de Compostela. La pieza, realizada en granito y de media tonelada de peso, mostrará la inscripción '842 km', la distancia exacta que separa Irun de la Catedral de Santiago.

Estos días las asociaciones invitadas van a tener ocasión de conocer también ciudades cercanas como Hondarribia. El alcalde del municipio vecino, Igor Enparan, deseó a los colectivos jacobeos «que disfrutéis de vuestra estancia» y subrayó su agradecimiento «por el trabajo que hacéis para que ese patrimonio que es el Camino de Santiago siga manteniendo su esencia».

El acto de bienvenida incluyó excelentes muestras del talento de la comarca del Bidasoa: subieron al escenario los pianistas Jakes Txapartegi y Esther Barandiaran. El primero lo hizo como artista y también como peregrino, porque como recordó «en el año 2022 hice el Camino a caballo junto con mi hermano, mi prima y mucha gente que nos acompañó. Es una experiencia que no olvidaremos». Jakes Txapartegi interpretó el primer preludio de Aita Donostia, y a continuación, junto a Barandiaran, emocionaron a los asistentes con una preciosa interpretación a cuatro manos de 'Txoria txori'.

Cerraron el acto los cantores de Atzokoak con una buena y variada muestra de su repertorio, que cosechó los aplausos entusiastas del público.