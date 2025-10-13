Bebe y 6.300 espectadores en San Juan cierran el ciclo de conciertos Irun Zuzenean Entre el 19 de septiembre y el 11 de octubre han tenido lugar seis conciertos con una docena de bandas y artistas, cinco de ellos en la Sala Irun Zuzenean de la ampliación del CBA

El ciclo de conciertos Irun Zuzenean con el que este año el Ayuntamiento de Irun ha sustituido el festival homónimo que se venía celebrando en Ficoba, tuvo su cierre este pasado sábado con el concierto de Bebe en la plaza de San Juan ante cerca de 6.300 personas asistentes. Esta actuación, en la que la irundarra Aysha ejerció de telonera, puso el broche al ciclo que ha contado en total con 7.400 personas en total las asistentes a los seis conciertos celebrados entre el 19 de septiembre y el 11 de octubre, los cinco anteriores al del sábado, en la Sala Irun Zuzenean de la ampliación del CBA.

Desde el área de Cultura del Ayuntamiento consideran que el cambio de formato, pasando de festival a ciclo de cuatro fines de semana, ha sido «un acierto» y ha contado «con gran ambiente en todos los conciertos celebrados en el recientemente inaugurado Centro de Cultura y Creatividad del CBA». Consideran que en estas primeras experiencias musicales que el ciclo ha llevado a este nuevo espacio «el resultado ha sido óptimo, consolidándose como un lugar apropiado gracias a una sala Irun Zuzenean dotada con la última tecnología, que la convierte en el lugar de referencia en el panorama musical del territorio».

La primera teniente de alcaldesa y delegada de Cultura, Nuria Alzaga, ha destacado que «el balance de este año es sumamente positivo. Para esta edición, hemos reformulado el formato de los últimos años, pasando de festival a ciclo, y al margen de los buenos resultados del concierto de Bebe en la plaza de San Juan, los números registrados en la sala Irun Zuzenean nos indican que hemos tomado el rumbo correcto». En ese sentido, Alzaga ha querido poner en valor a bandas y artistas locales, ya que «han podido actuar con grupos de primer nivel en un escenario en el que se han sentido como en casa, redondeando así una novena edición que, a todas luces, ha supuesto un éxito».

La programación arrancó el 19 de septiembre con Belako, acompañado por el grupo local Onavibe. La asistencia a este concierto rondó las 120 personas, la misma que al día siguiente tuvo el concierto de Los Punsetes, referente del pop independiente estatal, y Slimfit.

Una semana después, el 26 de septiembre, se subió al escenario el grupo beratarra Janus Lester, precedido por el talento local Isora. Hubo 284 asistentes.

En el último fin de semana del ciclo en la sala Irun Zuzenean, el 3 de octubre Tulsa y Santalla registraron 219 entradas vendidas, mientras que uno de los cabezas de cartel de esta edición, el argentino Ariel Rot, teloneado por Bluehat, colgó el cartel de 'No hay billetes'.

El concierto en San Juan del sábado se envolvió con una Txaranga Topaketa en la que agrupaciones locales por la mañana e invitadas por la tarde, actuaron por las calles del centro de la ciudad parando, prácticamente, sólo para las actuaciones de Aysha y Bebe. Es un modelo que funcionó el día del concierto de Fangoria en las pasadas fiestas de San Pedro y San Marcial con el 'Txaranga Eguna', el 14 de junio. «Se constata el éxito que la animación callejera tiene entre la ciudadanía irundarra a las puertas de un gran evento de ciudad, por lo que desde el Ayuntamiento de Irun se seguirán impulsando este tipo de iniciativas en futuras ocasiones», adelantan desde el consistorio.