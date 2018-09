La asociación de teatro amateur kaNka debuta con 'El avaro' de Molière Los actores y actrices de Irungo kaNka Antzerti Taldea, caracterizados para la obra 'El avaro'. Un elenco de once actores y actrices, bajo dirección de Ana Pérez, forman esta iniciativa que, fruto del trabajo de un año, llevará al escenario esta comedia del autor francés El estreno del grupo irunés tendrá lugar en el Centro Cultural Amaia el día 29 I. MORONDO IRUN. Sábado, 22 septiembre 2018, 01:13

El público irundarra podrá disfrutar el fin de semana próximo, el sábado 29 a las 20.00 horas, de la representación de 'El avaro', comedia de Moliére. Sin discutir, desde luego, las cualidades del texto que se llevará a escena, casi más relevante en este caso es el quién lo hará. Esta actuación supondrá la puesta de largo de una asociación local de teatro amateur que nació hace cerca de un año y medio con la denominación Irungo kaNka Antzerki Elkartea.

En el curso de teatro de nivel de profundización coincidió un grupo de gente con interés por este arte escénico, algunos de cuyos miembros participaron después en la iniciativa de teatro clásico que impulsó el Museo Oiasso y de la que fue fruto una 'Medea', que se representó dos veces en Irun y viajó a festivales romanos de otros municipios. La actriz y directora de teatro Ana Pérez era profesora del curso de Ipso Facto y responsable del proyecto de 'Medea'. Seguramente por eso, cuando algunos de aquellos actores, a los que ya se les había inoculado el veneno del teatro, quisieron montar una asociación amateur, contactaron con ella.

La obra 'El avaro', de Molière. La compañía Irungo kaNka Antzerki Taldea, asociación teatral amateur. El elenco lo forman José León Susavila, Mari Carmen López Melle, Idoia Olariaga, Luisje Pérez, Nina Herrezuelo, Louis Ferrer, Mako Olazabal, Ángel Moreno, Pili Mendiguren, Ana Íñiguez y Javier López. Dirige Ana Pérez. El escenario La obra se represdentará en el Centro Cultural Amaia, el próximo sábado, día 29, a las 20.00 horas, con entrada gratuita.

Desarrollo del proyecto

«Tenían muy claro lo que les apetecía. Querían seguir proceso formativo y representación, contacto con el público. Que su trabajo no se limitara a un fin de curso, sino aprender mientras montaban una obra que pudiera representarse más veces», explica Ana Pérez, que entró en el proyecto más adelante. «Fue ese grupo de hombres y mujeres el que dio forma al proyecto con la idea de crear una asociación de teatro amateur. Cuando lo tuvieron maduro, me llamaron para ver si quería formarles, dirigirles y crear con ellos un repertorio. Les dije que encantada», no sólo porque le entusiasman los proyectos en Irun, sino porque apreció «la importancia que para esas personas tenía esa afición tardía. Estaba todo el mundo superinvolucrado».

Llevó unos meses elegir un nombre, redactar unos estatutos y constituir la asociación. «Luego decidimos cuál será la primera obra que montaríamos y nos pusimos a trabajar con 'El avaro' de Molière», pensando también en que hubiera texto suficiente para el generoso elenco de once actores y actrices. Junto a su directora, empezaron a trabajar «un par de horas por semana, los lunes por la tarde. Ahora que se acercaba el estreno», apunta ella, «hemos reforzado con algunos fines de semana, siempre dentro de las posibilidades de gente que trabaja y tiene familia y otras responsabilidades».

Tras la premiere en Irun vendrán más representaciones. Gente de grupos está contactando con municipios del entorno «y queremos también mostrar nuestro trabajo en festivales y en plazas de Euskal Herria que programan a grupos de teatro amater», asegura Ana Pérez. «Pero no dejo de insistir en que avancemos poco a poco y con pasos firmes. Lo primero, a ver qué tal sale la representación del sábado, qué funciona bien y qué no; saber qué tenemos y hasta dónde queremos llegar, cómo estamos».

Sin restar importancia a todo esto, para Ana Pérez «lo fundamental es que la gente tenga aquí la oportunidad de retomar ahora una afición que, por circunstancias de la vida, en un momento dado no pudo desarrollar. Y otro aspecto importante es la posibilidad de socializar a través del teatro. Estoy muy contenta porque contaran conmigo para este proyecto en el que, en realidad, ellos y ellas son protagonistas», quiso dejar claro.