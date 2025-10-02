La alcaldesa Laborda presenta Vía Irun en el Foro Green Cities de Málaga La regeneración del espacio ferroviario irunés ha sido uno de los proyectos elegidos para el apartado 'Experiencias que inspiran en gestión urbana' del congreso sobre sostenibilidad en las ciudades

Iñigo Morondo Jueves, 2 de octubre 2025, 18:26 Comenta Compartir

La alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, ha participado este jueves en la segunda jornada del Foro GreenCities que se desarrolla en Málaga y se ha convertido en el gran referente nacional en materia de innovación y sostenibilidad en las ciudades. La víspera, en este mismo congreso, la primera edil irundarra participó en una mesa redonda sobre movilidad eléctrica para dar cuenta de la electrificación de IrunBus, que en abril de este año convirtió a Irun en la primera ciudad vasca en electrificar al 100% su transporte público urbano.

En la segunda jornada, la intervención de Laborda se ha producido en el contexto del espacio 'Experiencias que inspiran en gestión urbana', una sesión de presentaciones de proyectos y casos de éxito de actuaciones en ciudades en la que han participado más de una docena de municipios, entre ellos capitales de provincia como Barcelona, Zaragoza, Sevilla, San Sebastián y Santander. En ese contexto, la alcaldesa de Irun explicado Vía Irun desde la perspectiva de la oportunidad que representa para la integración en el tejido urbano de antiguos suelos ferroviarios que llevan tiempo en desuso. En esa superficie que se integrará en la ciudad cabrán espacios públicos y actividades para el desarrollo económico. El objetivo era mostrar el carácter integral y transformador de Vía Irun como fuente de inspiración para localidades que se plantean abordar situaciones similares en los próximos años.

En su presentación, Laborda ha aportado detalles sobre la que será una de las mayores, sino directamente la mayor, operación de regeneración urbana de Gipuzkoa en la próxima década. Será «una operación estratégica que reorganizará el espacio ferroviario, abrirá nuevos espacios público e impulsará un nuevo modelo de ciudad, tanto en el diseño urbano como en la manera de mezclar usos residenciales y de servicios públicos con la formación, la innovación, el emprendizaje y la actividad empresarial que caracterizarán al Distrito Urbano Innovador de Vía Irun. El proyecto llega acompañado, además, de la nueva estación que Adif ya está construyendo en la ciudad y que con la futura llegada de la Alta Velocidad ofrecerá un altísimo nivel de conectividad a todo el desarrollo de Vía Irun tanto el ámbito local como en el de la media y la larga distancia, también hacia Francia, y, por supuesto, en Alta Velocidad.

En el consistorio consideran que la participación de Irun en Green Cities ha refrendado el posicionamiento de Irun como una ciudad «que mira al futuro con proyectos que ya están en marcha, mostrando logros concretos ya conseguidos y presentando un modelo de transformación urbana que marcará el desarrollo de la ciudad y del resto del territorio en los próximos años».

Temas

Irun