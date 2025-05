«Me ha afectado mucho no haber podido corresponder a lo que la afición nos ha dado»

Han sido días duros para cualquier seguidor txuribeltz y tanto o más para el presidente del club, Igor Emery, pero tras haberse despedido de plantilla ... y staff en reuniones individualizadas entre el domingo y el lunes «ahora, ya de pie, empezamos a trabajar de nuevo, empezamos a reflexionar sobre lo que queremos, lo que necesitamos». Y también a construir desde cero una plantilla con el objetivo claro de «ser candidatos al ascenso el próximo año».

Del grupo de jugadores actual, ninguno tiene contrato. Los compromisos que se extendían para próximas campañas, fueran previos o derivados de renovaciones, han perdido validez con el descenso. «Con algunos jugadores hablaremos, pero sabemos que es difícil». Tampoco está claro quién se sentará en el banquillo. Carbó acaba contrato. «Estaremos con él para valorar qué queremos para la temporada que viene. Pero aún no nos hemos puesto a hablar con nadie sobre todo esto». La razón es que el presidente quiere ir a la mesa de negociación con los números claros: «Tenemos que ver qué presupuesto tendremos para la temporada que viene y empezar a trabajar a partir de ahí. Hacerlo al revés no es una buena idea».

La apuesta es firme

No pronuncia la frase tal cual, pero todo en el discurso del presidente txuribeltz empieza a estar bañado por la idea de que esto va a ser 'un paso atrás para coger impulso'.

El mensaje más nítido tiene que ver con la apuesta de la familia Emery por el proyecto Real Unión. «El proyecto sigue adelante. Un resultado deportivo no va a afectar a un proyecto que va más allá del primer equipo del club. El objetivo», eso no lo niega, «es llevar al Real Unión al fútbol profesional, pero la forma en la que queremos llegar al objetivo es fortaleciendo el club, saneándolo en todos los aspectos. De esa manera, cuando lleguemos al fútbol profesional, lo haremos estando preparados en todos los sentidos».

El crecimiento que requiere eso, «en infraestructuras, estructura interna y deportiva, mentalidad, organización... es lo importante. Desde que entramos dijimos que esto se podría arrancar desde 3ª RFEF», y en cierta manera, hubiera sido un camino más tranquilo, más natural, más cómodamente transitable. «En 1ª RFEF nuestros presupuestos dejan más de un millón de déficit al año. 2ª RFEF económicamente va a ser un alivio para el club». Lo que pasa es que «siendo competitivos como somos y estando en 1ª RFEF, en todo momento hemos peleado para ser competitivos en esta categoría y nunca hemos bajado el pistón. Hemos estado luchando con todo porque tenemos ese gen competitivo. Hemos intentado agarrarnos a la 1ª RFEF estas temporadas tomando las decisiones a pesar de la realidad económica». Y de otra realidad, la social: «En estos tres años la masa social no ha crecido todo lo que queríamos».

La afición, volcada

Eso no desanima a Igor Emery, que no sólo es «ambicioso de cara al futuro» en cuanto al respaldo social, sino que aprecia signos muy positivos en los últimos meses. Ha sido un año récord en venta de camisetas, más de un millar, y la movilización de aficionados en las últimas semanas ha sido «impresionante. El día de Osasuna fue increíble y después del palo de encajar el empate justo al final, han sido nuestros aficionados los que más nos han animado. El viernes, antes de ir a Lezama, estuvimos con la plantilla y les dije si eran conscientes de cómo la afición nos había levantado después de lo de Osasuna. Ver cómo se iba llenando un autobús tras otro para ir al último partido fue un chute increíble». Emery confesaba que en la vorágine de dolor del descenso una cosa concreta se le hizo muy presente. «Me afectó mucho no haber podido corresponder a todo lo que la afición nos había dado con una victoria. Luego ya que pasara lo que tuviera que pasar, pero darles esa alegría a las más de 500 personas que fueron allí. Me dolió no poder darles eso».

Hubiera sido, además, «una forma de fortalecer el vínculo, de hacer sentimiento. Me da pena porque esa fuerza social marcará el futuro del club, será lo que hará fuerte al Real Unión y ésta podía haber sido una de esas situaciones en las que generas algo especial entre la gente y su club».