«Los jugadores, el staff, todos llorando en el vestuario... Es el momento más duro de mi carrera»

A veces es difícil encontrar las palabras y en otras ocasiones no hay ni que buscarlas. «La palabra es tristeza», decía el entrenador txuribeltz, Albert ... Carbó, en la sala de prensa de Lezama justo después de la derrota de su equipo ante el Athletic B que consumaba el descenso. «Estamos dolidos porque teníamos fe en conseguir esta victoria y que nos diera la permanencia».

Carbó destacó que «el equipo ha luchado desde el principio. Ha recibido dos golpes muy duros en el segundo tiempo al encajar los goles, pero el equipo ha seguido creyendo, marcando primero el 2-1, marcando enseguida el 2-2. Y hemos empujado hasta el final intentando lograr esa permanencia que todos soñábamos». No pudo ser. Ni la victoria, ni siquiera el empate porque el Athletic marcó el tercero y tras la expulsión de Javi Domínguez y con los txuribeltz ya un poco a la desesperada, anotó hasta un cuarto.

«Ahora mismo es el momento más duro de mi carrera como entrenador», reconoció Carbó. «Sólo podemos pedir disculpas a la afición que nos ha apoyado de diez. Han estado de diez durante todo el partido. Me da rabia porque sentía que esta permanencia podía hacer un click, activar un cambio en el club; sentía la unión entre jugadores y afición». Sin embargo, la resolución ha sido bien distinta «y ver a todos los jugadores, a todo el staff, llorando en el vestuario, ha sido un momento duro».

Las malas sensaciones se irán amortiguando para volver a dejar sitio a un sentimiento de ilusión que tendrá que ver en este caso con recuperar la categoría lo antes posible. El propio Carbó, en esa comparecencia en caliente nada más terminar el partido, ya señalaba que «ahora es un momento muy duro, pasarán los días y estoy convencido de que el Real Unión se levantará de ésta».

A la afición, con la que no había dudado en disculparse, también le quiso hacer un agradecimiento expresó. «Crear este ambiente en un partido tan importante es para agradecerlo. El apoyo que nos han dado para nosotros ha sido un plus para afrontar este partido. Esto es lo que necesita un equipo de fútbol. Necesita ese apoyo, no sólo en la última jornada, sino sentir esa pasión, ese empuje durante toda la temporada, para creer, para crear este sentimiento en el club».

Sobre el desarrollo del partido, especialmente sobre el tramo final, apuntó que «con la expulsión era difícil seguir empujando, pero teníamos que hacerlo, teníamos que creer, seguir hasta el final y luego esperar los resultados. Es verdad que a partir del minuto 75 estábamos pendientes de lo que pasaba en otros campos, pero nosotros queríamos la victoria. No lo hemos conseguido, pero esta situación de ahora no viene de este partido, también ganar la semana pasada en casa nos hubiera dado la permanencia. Y podríamos hablar de los acontecimientos que se han ido dando durante toda la temporada. El caso es que el Real Unión desciende y es un momento duro. Tenemos que coger fuerzas». Porque esta temporada ha acabado y ha acabado mal, pero detrás ya asoma otra.